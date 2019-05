Lavere end forventet: 6.000 besøgte valgfolkemødet på Fyn

TV 2 og TV 2-regionerne havde søndag inviteret til valgfolkemøde på Kvægtorvet i Odense. Det stort anlagte arrangement talte massevis af debatter og repræsentanter fra alle 13 opstillingsberettigede partier.

Op til folkemødet var det forventet, at op mod 10.000 ville dukke op, men det endelige besøgstal endte dog på 6.000.

- Over alt forventning

Pressen og de mange betjente, der sørgede for sikkerheden er ikke talt med i de 6.000. Det er til gengæld politikere og TV 2-ansatte. Ulla Pors Nielsen er event- og udviklingschef på TV 2 og erklærer sig tilfreds med dagen

6.000 besøgende, er det godt nok?

- Ja, det er super flot. Det har været en helt fantastisk dag. Der har været så mange mennesker og sådan et engagement og glæde. Og sådan en interesse både fra politikere og vælgere. Og fantastiske spørgsmål fra vælgerne til politikerne. Så jeg synes, det har været over alt forventning fantastisk.

Men I havde jo talt om op mod 10.000 gæster?

- Vi havde sagt, at vi troede, her kunne være op mod 10.000 gæster, men 6.000 mennesker, synes jeg, er helt vildt flot. Og vi har faktisk ikke haft nogen mål for det, så vi har bare været meget taknemmelige for det engagement, som de, der er kommet her, har lagt for dagen, siger Ulla Pors Nielsen.

Læs også Fynsk socialdemokrat om broafgift: Den skaber ulighed

Public service på en ny måde

Hun vi ikke komme med et bud på, hvor mange der har set med hjemmefra, men fortæller, at det ikke er lavet for seertallenes skyld.

- Det er lavet for at lave public service om politik på en ny måde og for at skabe mødet mellem politikerne og forny den politiske debat, siger hun.

De 6.000 besøgende kunne i løbet af dagen følge debatter om blandt andet klima, uddannelse og broafgift.

Læs også Lars Løkke til fynsk sygeplejerske: - Du skal have flere kollegaer