Historisk byggeboom: 6.000 boliger på vej i Odense

Odense har vokseværk, og det kan ses på de mange nye bydele og kvarterer, der er planer om at opføre i den nærmeste fremtid i byen. Odense Kommune kan allerede nu oplyse, hvor de forventer, at omkring 6.000 boliger vil blive bygget.

På kortet er angivet de største byggeprojekter i Odense. Der er en lang række mindre byggerier i gang, som ikke er medtaget, ligesom fremtidsplaner uden et plangrundlag fra kommunen heller ikke er medtaget.

Ambition på 10.000 nye boliger

- Der er virkelig gang i den. Det er den største byudvidelse af Odense i årtier, og det har aldrig gået så stærkt og så godt som det gør lige nu, siger Jane Jegind (V), by- og kulturrådmand i Odense.

Kommunen har en strategi om at øge antallet af boliger i Odense med 10.000 over 12 år fra år 2016 til 2028. For at sikre, at disse boliger kommer i en lind strøm, har kommunen lavet en rækkefølgeplan for planlægningen af nye byggerier, som skal sikre, at kommunen når de 10.000 boliger. Derfor er mange af boligerne først planlagt til flere år ud i fremtiden.

Ifølge byplanchef for Odense Kommune, Jeanette Olsen, afspejler de mange byggeplaner Odenses positive udvikling.

- Alle øjne vender mod, at der sker noget i Odense. Der er mange, der ønsker at investere, og ser vi på udviklingen i forhold til, hvordan byen har udviklet sig i nyere tid, er den meget stor, siger Jeanette Olsen.

Fuldførte boligbyggerier fra 2015-2017. Nederste søjle viser, hvad kommunen gennemsnitligt skal løbe efter om året med en cirka fordeling i boligtyper som angivet. Kilde: Odense Kommune

Fra industri til beboelse

Det er karakteristisk for mange af de nye bydele og kvarterer, at de tidligere har haft en anden funktion. Dette gælder blandt andet gartnerivirksomheden Gasa's gamle hovedsæde, den gamle papirfabrik i Dalum, lagerarealet ved Coop på Østerbro og rundt omkring på havnen, der så småt er ved at transformere sig fra at fungere som industri til at blive en bydel med boliger.

- Det er karakteristisk for vores nye kvarterer her i byen, at vi ikke laver ny by på ny mark. I det hele taget har de haft en anden funktion på et tidspunkt, siger Jeanette Olsen til TV 2/Fyn.

Og de kommende byggerier er nødvendige, lyder det fra rådmand for by- og kulturforvaltningen Jane Jegind (V):

- Der er kommet rigtig godt gang i Odense, og vi kan se, at en lang række investorer har tillid til fremtiden i Odense. Vi kan også se, at der er mange, der har tillid til Odense, for vores befolkningstal stiger, og det betyder, at der er behov for boliger. Det hænger blandt andet også sammen med, at der er skabt flere arbejdspladser, siger Jane Jegind og fortsætter:

- Odense er en fantastisk by. Vi har mange kvaliteter. Vi har nærhed selvom om vi er en storby, og man kan se at folk flytter til Odense. Vi bliver flere og flere og folk har lyst til at bo i byen, og det kigger investorerne naturligvis efter, siger hun til TV 2/Fyn.

Odense Havn som førsteprioritet

Et af de steder, der især har ændret funktion i løbet af de seneste år, er Odense Havn. I 2003 blev de første spadestik til havneomdannelsen taget, og på det tidspunkt boede der næsten ingen.

Ifølge Odense Kommunes byomdannelsesplan har Odense Havn med sin centrale placering et strategisk potentiale for Odenses udvikling, og derfor har kommunen udpeget området som førsteprioritet i forhold til byomdannelsen i byen.

Sådan kan det nye byggeri på den gamle slagterigrund komme til at se ud Foto: Illustration fra A. Enggaard

Det planlagte antal boliger ved havnen ligger i øjeblikket på 1.450 boliger, hvor nogle allerede er bygget. Den endelige plan for havneområdet er 2.500 boliger.

En god forretning

Chefanalytiker i Nordea, Jan Størup fortæller til TV 2/Fyn, at det er en god forretning at investere i Odense.

- Odense vokser med mere end 1.000 indbyggere om året, og renterne er rekordlave, så dem der bygger projekterne kan få en billig finansiering.

Mange af de store byggerier kommer til at ligge i nogle kvarterer, der ikke førhen har været attraktive i Odense.

- Jeg tror, det er en gevinst for hele Odense. Nogle af de kvarterer der førhen har ligget lidt træls hen i Odense, at de får et ansigtsløft og det gør byen mere attraktiv

Og med de stigende antal boliger stiger priserne også.

Priserne har været stigende i en lang periode, bare på det seneste år er en ejerlejlighed steget med 10%, men jeg tror, vi er ved at have set toppen, siger han og fortsætter:

Vi har generelt set en masse medvind på cykelstien, renterne er rekord lave og flere er kommet i beskæftigelse og der er kommet en masse folk ind til Odense. Og spørgsmålet er, om ikke noget af den medvind løjer af over de næste par år.