64.400 fynboer fandt nyt arbejde

Fremtiden vil være præget af hyppigere jobskift og flere karriere- og brancheskift. Procentvis flere på Fyn modtager dagpenge end på landsplan.

Antallet af fynboer, der skifter job, er rekordhøjt. Det viser nye tal, som pensionsselskabet PFA har trukket fra Jobindsats, som drives af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Således lå den såkaldte jobomsætning - eller skift af job - på Fyn på cirka 64.400 i 2017.

Det er en stigning på tre procent i forhold til 2016 og det højeste niveau i den periode, der findes tal for (2009-2017).

En fremskrivning fra PFA spår, at en stadig større andel af den danske arbejdsstyrke kommer til at skifte job i de kommende år. Fra lidt over en fjerdedel i 2016 til tre ud af ti i 2020.

Og ifølge forbrugerøkonom i PFA, Carsten Holdum, vil arbejdsmarkedet i fremtiden ikke bare være præget af hyppigere jobskift, men også flere karriere- og brancheskift:

- Med udsigt til et stadig mere omskifteligt arbejdsmarked bliver det fremover afgørende, at man holder sine kompetencer relevante. Derfor er det vigtigt, at man har et løbende fokus på efteruddannelse og livslang læring. Også selvom man lige er startet i nyt job, siger han.

Læs også Ekstra jobindsats giver fynsk kommune millionbonus

Knap 7.000 var uden for arbejdsmarkedet

Mens nye tal viser, at folk i job skifter arbejdsplads som aldrig før, så viser en ny analyse af tal fra Danmarks Statistik, at der udenfor det fynske arbejdsmarked i fjerde kvartal af 2017 var 6.976 mennesker.

De modtog dagpenge i de otte kommuner på selve Fyn. Det svarer ifølge skift-a-kasse.dk, som står bag analysen, til 3,93 procent af de personer som aktivt betaler til dagpengesystemet.

Det er er knap 10 procent over landsgennemsnittet på 3,64 procent.

Middelfart Kommune topper listen på Fyn med 2,77 procent dagpengemodtagere, mens Odense ligger i bunden med 4,51 procent.

Se den komplette liste herunder

Læs også Årets forretnings-engel er fynsk