65-årig fleksjobber fyret: Jeppe blev for gammel

Da Jeppe Lund Hansens fleksjob-ordning udløb på hans 65-års fødselsdag, fik han en fyreseddel i gave. Fagforeningen Teknisk Landsforbund mener, at fyringen er i strid med forskelsbehandlingsloven.

Jeppe Lund Hansen fra Ringe blev fyret fra sit fleksjob, da han nåede folkepensionsalderen. Da ophørte nemlig tilskuddet fra staten, og selvom Jeppe Lund Hansen tilbød sin arbejdskraft til lavere løn, valgte den lille møbelbutik at fyre ham.

Virksomheden ansatte i stedet en anden til at dække de 20 timer, Jeppe Lund Hansen arbejdede om ugen.

Det skriver avisen.dk.

Nu er Jeppe Lund Hansens fyring på vej til Højesteret.

Sø- og Handelsretten har i en ny dom fastslået, at fyringen er i orden, men fagforeningen Teknisk Landsforbund mener, at fyringen af fleksjobberen er aldersdiskriminerende og i strid med forskelsbehandlingsloven.

Længere sygdomsforløb

Det er ifølge avisen.dk første gang, at en sag som denne når Højesteret.

- Jeg vil gerne stå frem med min historie, når nu det er første gang, vi har sådan en sag. Jeg vil ikke bare stikke hovedet i busken. Tingene skal være så korrekte som muligt. Herunder at personer med en hvis alder eller et handicap bliver behandlet med respekt og ikke bliver fyret, siger Jeppe Lund Hansen til avisen.dk.

Han lider af mén efter at have fået medicin, han ikke kunne tåle under et længere sygdomsforløb fra midt i 1900'erne til 2004.

I dag er han 66 år, og ville gerne have fortsat på arbejdsmarkedet.

Derfor tabte Teknisk Landsforbund sagen Avisen.dk er i besiddelse af dommen fra Sø- og Handensretten.



Ifølge dommen består tvisten i, om opsigelsen var begrundet i udløb af fleksjob-ordningen, og om man overhovedet må opsige en medarbejder, hvis fleksjob-ordning udløber, eller om det er i strid med forskelsbehandlings-loven.



Det primære formål med loven er at forhindre diskrimination på baggrund af alder eller handicap. Indtil 2014 var reglerne sådan, at det var i orden at fyre folk, når de fyldte 70 år. Den regel er dog skrottet, hvilket betyder, at man ikke længere kan fyre folk, bare fordi de har en vis alder. Forskelsbehandlingsloven indeholder ikke en udtrykkelig undtagelse vedrørende arbejdstagere i fleksjob, fremgår det af dommen.

Et EU-direktiv fra 2000 siger dog ifølge dommen, at ulige behandling på baggrund af alder kan være berettiget under visse omstændigheder. Det kræver, at der findes særlige bestemmelser i medlemslandenes lovgivning.



Det har ifølge dommen ikke været nødvendigt at ændre de danske fleksjobsregler, fordi EUs medlemslande 'kan bestemme, at ulige behandling på grund af alder ikke udgør forskelsbehandling, hvis den er objektivt og rimeligt begrundet i et legitimt formål inden for rammerne af den nationale ret.'



Retten giver Teknisk Landsforbund medhold i, at det 65-årige medlem blev fyret, fordi fleksjobordningen ophørte ved pensionsalderen. Retten vurderer, at det ikke er i strid med forskelsbehandlings-loven at opsige en arbejdstager ansat i fleksjob med løntilskud, når løntilskuddet ophører.



Kilde: Dom afsagt i Sø- og Handelsretten / Avisen.dk.

Teknisk Landsforbunds advokat Byrial Rastad Bjørst mener derfor, at sagen skal afprøves i den allerøverste instans.

- Ingen forskelsbehandling

- Dommen er principiel, fordi den behandler spørgsmålet om, hvorvidt fleksjobbere skal have samme beskyttelse for aldersdiskrimination som resten af samfundet, siger Byrial Rastad Bjørst til avisen.dk.

Jacob Schjern Andersen har ført sagen for virksomheden, hvor Jeppe Lund Hansen var ansat. Han er enig i, at sagen er principielt vigtig.

Han mener dog ikke, at der har været tale om forskelsbehandling på grund af alder.

- I denne her sag har man været inde og vurdere, at der har været nogle konkrete ting, der gør, at det har været legitimt at afskedige ham, siger Jacob Schjern Andersen.

