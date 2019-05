69 milliarder kroner på vej til velfærd: - En hurtig kovending, siger borgmester

Står det til Venstre, skal der bruges 69 milliarder kroner frem mod 2025, lyder det fra statsminister Lars Løkke Rasmussen i et stort valgudspil onsdag.

Læs også Gense debatten fra Arkaden: Meget delte meninger om regeringens indsats for Fyn

På Fyn er der kommet forskellige reaktioner på dagens udmelding, der blandt andet skal gå til et stigende antal ældre og børn i fremtiden.

- Jeg har i marts været med til at råbe op med 22 borgmestre, hvor vi sagde: “Nu er det nok!” Fordi der kommer flere børn og flere ældre, så vores velfærdssamfund er ved at smuldre mellem fingrene, siger Odenses borgmester, Peter Rahbæk Juel (S), til TV 2/Fyn.

Jeg tror ikke, at jeg er der, hvor en hurtig kovending fra statsministeren får mig til at afgive planen for at sikre, at vi har nok hænder i daginstitutionerne og på plejecentrene. Det er velfærden for vigtig til Peter Rahbæk Juel

Hurtig kovending

Selv om borgmesteren glæder sig over udsigten til flere penge til velfærd, frygter han dog, at der er tale om valgflæsk fra Venstres formand.

- Det er en regering, der har siddet på et regeringsgrundlag, som handlede om skattelettelser. Så udskriver han valg den ene dag, og så melder man sig lige pludselig på banen ud af ingenting som velfærdsstatsminister på dag to. Jeg vælger at tro det bedste og håber ikke, det bare er valgflæsk, siger Odenses borgmester.

Det store antal børn og ældre er en af Odenses store udfordringer i fremtiden.

Hvis Venstres 69 milliarder kroner bliver til virkelighed efter valget, skal odenseanerne dog ikke forvente, at besparelserne, som er planlagt i Odense, bliver afblæst.

- Jeg tror ikke, at jeg er der, hvor en hurtig kovending fra statsministeren får mig til at afgive planen for at sikre, at vi har nok hænder i daginstitutionerne og på plejecentrene. Det er velfærden for vigtig til, siger Peter Rahbæk Juel.

Rengøring hver femte uge

Tidligere i år kom Assens Kommune i de landsdækkende medier, da TV 2/Fyn kunne fortælle, at 90-årige Esther Madsen og andre ældre i kommunen kun kunne få gjort rent hver femte uge.

Det fik kommunen massiv kritik for, og Assens’ borgmester, Søren Steen Andersen (V), glæder sig over udsigten til flere penge i kassen, så lignende situationer ikke opstår igen.

Læs også 90-årige Esther får gjort rent hver femte uge

- Det er stort og meget tilfredsstillende, fordi det er svar på det råb, vi har givet nogle år i træk i forhold til, om vi kan løfte fremtidens eller bare nutidens opgaver inden for børn og ældre, siger Søren Steen Andersen til TV 2/Fyn.

- Gennem vinteren har vi i Assens underholdt danskerne med, hvor store vores problemer var i forhold til det. Det er ikke, fordi vi ikke vil, men det er simpelthen, fordi vi ikke har indtægterne til at kunne have de udgifter, der følger med at skulle komme med det serviceniveau. Det ser ud til at kunne blive tilfredsstillet nu, fortsætter Assens’ borgmester.

03:14 Søren Steen Andersen glæder sig over udsigten til større milliardbeløb til børn og ældre. Video: Alex Syrik Luk video

Vil det sige, at de ældre i Assens får gjort rent oftere nu?

- Det kommer an på, hvordan vi lægger det til rette, men ja. Der vil blive råd til noget mere. Jeg vil gerne have pengene i hånden, inden jeg kan dele dem ud, siger Søren Steen Andersen.

Ifølge statsministeren er det ikke nødvendigt at hæve skatterne for at finde de 69 milliarder kroner.