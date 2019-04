70 hotelgæster evakueret efter brand i skur

Af endnu uklare årsager opstod der natten til onsdag brand i et skur ved Milling Hotel Park på Viaduktvej i Middelfart.

Hotellets automatiske alarmsystem blev aktiveret af røgudviklingen fra branden, og så måtte hotellets mere end 70 gæster evakueres.

Det var hotellets nattevagt, der opdagede branden, fortæller hoteldirektør Jan Milling.

- Han fik straks tilkaldt brandvæsnet og sørget for, at branden blev begrænset, siger Jan Milling.

Branden opstod omkring klokken 01.30 af endnu uvisse årsager. Ifølge Fyns Politi er der ingen mistanke om, at branden skulle være påsat.

- Det kan have været en elinstallation eller en maskine eller andet, der har forårsaget branden. Vi er ikke kommet frem til en brandårsag indtil videre, siger Thomas Bentsen, vagtchef ved Fyns Politi.

I separat bygning

Ifølge hoteldirektøren opstod branden i et skur, der ligger adskilt fra hotellet, og der har derfor ikke været hverken røggener eller fare på færde for hotellets gæster.

- Branden var i et udvendigt skur med opdelte rum til linned, affald, teknik og øl og vand. Den når at få fat i de forskellige rum, inden den bliver slukket. Det er vi selvfølgelig lidt trætte af, siger Jan Milling.

Trætte var gæsterne formentlig også efter evakueringen, der holdt dem ude af deres lune hotelsenge i godt halvanden time.

- Det er da ærgerligt at blive vækket midt om natten og blive jaget ud af sengen. Men alle kunne se, at det foregik et andet sted, og heldigvis var der ikke nogen fare for hverken gæster eller medarbejdere, siger Jan Milling.

Hoteldirektøren understreger, at branden ikke får konsekvenser for driften af hotellet.

- Vi har allerede fået styr på de ting, der tog skade. Altså affaldscontainer og kølevogn og så videre, så det hele kommer til at virke fint allerede i dag, siger Jan Milling.