71-årig er død efter ulykke på Ærø

En 71-årig mand er død, efter han lørdag aften var ved at drukne ved Urehoved på Ærø.

Den 71-årige mand, der lørdag aften var tæt ved at drukne ved Urehoved, afgik onsdag ved døden. Det oplyser vicepolitiinspektør hos Fyns Politi Jørgen Andersen til fyens.dk.

Den 71-årige mand, der bor på Ærø, var lørdag gået ud for at tømme rejeruser på en til halvanden meter dybt vand ud for Urehoved nord for Ærøskøbing, da han snublede og fik vand i sine waders.

- Inde på stranden stod hans hustru, som slog alarm, fortalte vagtchef ved Fyns Politi, Thomas Bentsen til TV 2/Fyn søndag.

Efter cirka 20 minutter blev den 71-årige reddet i land af en ambulanceredder, og på Ærø Sygehus blev manden genoplivet.

Han blev efterfølgende overført til Odense Universitetshospital.

Siden ankomsten til sygehuset har den 71-årige ligget i kunstig koma, og onsdag afgik han ved døden.

