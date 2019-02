71-årig flygtede fra brændende båd: - Der kom flammer op i hovedet på mig

To fiskere drev torsdag eftermiddag i land på Ærøs sydspids, efter deres fiskekutter udbrændte ni sømil sydvest for Bagenkop, hvorfra de var sejlet ud.

I 16 timer drev de to fiskere rundt i en lille redningsflåde. 71-årige Poul Erik Dideriksen fra Bogense fortæller til TV 2/Fyn, hvordan dramaet startede om bord på kutteren Rikke Hansen ved midnatstid natten til torsdag.

- Motoren gik ned i omdrejninger. Jeg for hen og åbnede ned til maskinrummet. Jeg skulle ned for at se, hvad der var galt. Så kom der satanedme flammer op i hovedet på mig, siger Poul Erik Dideriksen.

- Jeg røg op i styrehuset for at se, om jeg kunne bjærge min pung og telefon, men det var sort af røg. Det gik stærkt. Meget stærkt. Der var kun ét at gøre, og det var at få redningsflåden smidt ud, fortæller den 71-årige fisker.

Iskoldt havvand: Vi blev våde

Sammen med sin 27-årige kollega fik han travlt med at komme væk fra båden og ud på det iskolde hav i en Viking-redningsflåde.

- Vi fik den pustet op og hoppede ned i den, men den vendte på hovedet, så der kom vand ind i den. Vi blev lidt våde, fortæller Poul Erik Dideriksen.

I minutterne efter stod det klart for de to fiskere, at det var endt fatalt, hvis de ikke var kommet af sted i en fart.

- Vi vidste ikke, hvornår den sank. Der var ild overalt. Da vi var ti meter fra den, stod flammerne ud af samtlige styrehusvinduer, fortæller den erfarne fisker.

Poul Erik Dideriksen er sikker på, at de to fiskere var omkommet, hvis de ikke var sluppet hurtigt fra båden. Foto: Lasse Frost

Fiskerne lå 16 timer i redningsflåden. Foto: Lasse Frost

Affyrede nødraketter

Halvanden time senere brændte kutteren stadig i horisonten. Imens drev de to fiskere rundt på havet. Tilsyneladende kunne ingen andre se de nødstedte fiskere eller deres brændende båd.

- Vi fyrede et par nødraketter af, men der var ingen, der reagerede, siger Poul Erik Dideriksen.

- Det er mærkeligt. Vi regnede bare med, at vi skulle sidde i flåden en time eller to. Der er rimeligt med trafik dernede (i Sydfynske Øhav, red.). De så sgu ikke os, fortsætter han.

Containerskib sejlede forbi

Efter et par timer på det iskolde sydfynske hav var der en smule håb forude.

- Et par timer senere kom der et containerskib. Vi brændte et par nødblus af, men det fortsatte bare.

16 timer efter skibsforliset - torsdag eftermiddag ved 16-tiden - drev de to fiskere - slemt underafkølede - i land på Ærøs sydkyst.

- Min makker rendte op ad skrænten. Der jo højt op dernede. Så sagde han: “Nu må vi fandeme håbe, at vi kan finde et hus”, fortæller Poul Erik Dideriksen.

Livsfarlig flugt

Klokken 16.09 fik de alarmeret myndighederne og blev efterfølgende behandlet på Ærø Sygehus.

Poul Erik Dideriksen er overbevist om, at han og hans makker var døde, hvis de ikke var kommet hurtigt ned i redningsflåden og væk fra den brændende båd. De var stærkt underafkølede, da de kom i land. Han undrer sig over, hvorfor ingen så de to fiskere eller fiskekutteren i flammer.

Havarikommissionen er gået i gang med at undersøge, hvorfor fiskekutteren sank.