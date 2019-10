72-årig mand i el-scooter påkørt af tog

En 72-årig mand fra Ringe er indlagt på OUH med alvorlige skader, efter han natten til fredag blev ramt af et tog på Svendborgbanen.

Manden var i sin el-scooter kommet inden for bommene på overgangen ved Svendborgvej-Algade i Ringe.

Der er en heldig stjerne over ham, for køretøjet er helt smadret Milan Holck Nielsen, vagtchef ved Fyns Politi

- Heldigvis er han i stabil tilstand. Umiddelbart har han brækket et ben og en arm, og så har han muligvis fået indre blødninger. Men meldingen er, at han er stabil. Det kan selvfølgelig hurtigt vende, hvis der er indre blødninger, men umiddelbart er han uden for livsfare, siger vagtchefen ved Fyns Politi, Milan Holck Nielsen.

Ulykken skete omkring klokken 00.43, da den 72-årige mand, der kommer fra lokalområdet, af uvisse årsager var kommet inden for bommene i overgangen.

Scooter er helt smadret

Ved sådanne ulykker tilkalder politiet Banedanmarks Undersøgelsesvagt, der efterfølgende var i Ringe for at undersøge ulykkesstedet.

- De har konstateret at bomme, lys og lyd fungerer. Så hvad der er sket, da han befinder sig inden for bommene i sin el-scooter, det må undersøgelserne vise, siger vagtchefen.

Den el-scooter, som den 72-årige mand kørte i, er ifølge vagtchefen helt smadret efter ulykken.

- Der er en heldig stjerne over ham, for køretøjet er helt smadret. Undersøgelserne indikerer, at han kun er blevet snittet af toget, og at det heldigvis ikke var en direkte påkørsel. Så var det nok ikke gået sådan, siger Milan Holck Nielsen.

Overgangen, hvor påkørslen skete, ligger 500-600 meter syd for Ringe Station. Hvad vej toget kørte, og hvor meget fart det havde på, ved myndighederne endnu ikke.

- Der er nogle omstændigheder, som endnu ikke er helt klarlagt, siger vagtchefen.

Politiet og Banedanmark var færdige med deres undersøgelser klokken 03.10. Vagtchefen kan ikke svare på, hvornår Banedanmark har en rapport klar efter nattens undersøgelser.