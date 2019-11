73-årig fynbo opfinder pølserobot til verdensmarkedet

Når du kigger ned i køledisken, så har medisteren eller den bayerske pølse en helt præcis størrelse. Slagterierne har i produktionen et skarpt øje for, at naturtarmene har den afmålte diameter. Arbejdet med at sortere tarmene fra europæiske slagterier udføres i Kina af tusindvis af kinesere.

Læs også Salget stagnerer: - Virksomheder investerer alt for lidt i robotter

I Odense har Jan Pedersen og hans start-up virksomhed Proxima Centauri opfundet den første robot i verden, som kan sortere tarmene automatisk efter størrelse.

- Det var møgirriterende at skulle sende den ene container efter den anden over på den anden side af jorden - bare for at få fyldt lidt vand i, få målt størrelsen og få dem tilbage igen, fortæller han.

Han er en af iværksætterne, som er i finalen til Iværksætter Odense-prisen 2019.

Vil kunne trække arbejdspladser hjem

Det er trykket, som er den store udfordring. I dag tester den iderige pensionist en ny belægning på en af rullerne, der skal føre tarmen rundt.

Robotten står på Teknologisk Institut i Odense, og teknologien er den eneste af sin art i verden. Robotten kan sortere tarme automatisk, og det er der et stort potentiale i, som kan betyde danske arbejdspladser.

- Perspektivet i teknologien er, at man vil kunne flytte opgaven med forarbejdningen tilbage igen til der, hvor forbrugerne er, og hvor pølserne bliver produceret, siger forretningschef i Odense Robotics, Mikkel Christoffersen.

Blev iværksætter som pensionist

Tarmen brister og vandet plasker ud på metalbordet. Opfinderen er ikke tilfreds, men innovation tager tid. Han er 73 år gammel og blev først iværksætter, da han gik på pension. Efter et helt arbejdsliv i slagteribranchen, besluttede han sig for at gøre noget ved tarmenes lange forarbejdningstid.

- Jeg skulle måske bare have nydt livet som pensionist derhjemme. Men det kunne jeg bare ikke. Jeg må indrømme, at jeg nyder min pensionisttilværelse her, smiler han.

Hvert år bliver tarme fra omkring 250 millioner svin sendt fra Europa til Kina for at blive saltet og sorteret manuelt.

00:46 I dag sorteres naturtarme manuelt som her i Portugal. Der går op mod seks måneder, fra de er afsendt fra Danmark, til de kommer retur til slagterierne. Privatoptagelser: Jan Pedersen Luk video

Kinesiske arbejdere måler diameteren på naturtarmene i hånden. Det er vigtigt for slagterierne for at sikre den rigtige størrelse på pølserne.

Pakning af tarmene sker også i hånden, og først efter op mod seks måneder er tarmene retur på slagterierne i Europa. Det er dyrt, og det tager tid.

- Den her kan gøre det på en måde, så vi stadig sparer penge, selvom vi gør det i Europa, siger Jan Pedersen.

Anlægget får senere monteret to robotarme med gribere, der samler skindet op automatisk. Planen er, at hele anlægget skal stå klar til sommer og testes i slagterierne.

Udviklet i Odense

Robotten er udviklet i startup-hub'en på Teknologisk Institut i Odense, hvor Jan Pedersen og Proxima Centauri har fået støtte fra tekniske eksperter til at færdigudvikle prototypen. Via netværket har de fået råd om finansieringsmuligheder.

Læs også Teknologisk Institut åbner nyt laboratorium for samarbejdende robotter

Innovationsfonden ser et stort potentiale i automation indenfor slagteribranchen. Fonden har i alt givet halvanden million kroner til udvikling af den nye robot.

- Risikoen er stadig til at få øje på. Men de lykkes med de ting, som Jan har sagt. Det har han kørt igennem. De sidste detaljer, dem tror jeg også, han skal få på plads, siger Regional Programrådgiver Mads Stubbegaard-Schmidt.

Investering fra Holland

Fra industrien er virksomheden Van Hessen med som investor. Virksomheden ligger i Holland og er verdens største indenfor forarbejdning af svinekød. De ejer nu 10 procent af Proxima Centauri og håber at kunne automatisere en stor del af produktionen med robotten.

- Det er i Kina, men også i Marokko og i Sydamerika. Der laver vi processerne, det er alt sammen manuelt arbejde. Denne robot kunne måske erstatte det i fremtiden - eller dele af det. Så behøver vi ikke fragte produkterne hele verden rundt med skib. Det ville være ideelt. Så det er en slags drøm for os, siger direktør Christian Stehmann.

Læs også Banebrydende: Fynsk robotfirma åbner samarbejde med dansk stjernearkitekt

Teknikken er et samspil mellem kamera, sensorer, følsomt vandudstyr og komprimeret luft. En tarm brister og gulvet sejler igen i vand. Der er stadig mange timers arbejde og et stykke vej, før det hele spiller sammen optimalt.

Andre virksomheder i både Danmark og Holland har forsøgt sig med at finde en løsning, men uden held.

- Jeg har selv mange gange fået lyst til at smide det i brokkassen. Men jeg har bundet for mange penge i det, og det skal nok komme til at køre. Jeg har hele tiden troet på ideen, siger Jan Pedersen.

Opfinderen har indsendt to patentansøgninger. Iværksætter Odense-Prisen 2019 bliver uddelt fredag.