Ærø på finansloven: 75 millioner til udvidelsen af Søby Havn

Der var gode nyheder ad flere omgange, da regeringen og Dansk Folkeparti fredag eftermiddag kunne offentliggøre finansloven for det kommende år.

Rygterne var godt nok løbet forud, men derfor var der alligevel spontan glæde, da det omkring klokken 16 blev officielt: Ærø får 75 millioner kroner til udvidelsen af Søby Havn.

- Nu kan vi komme i gang med at skabe den udvikling her på Ærø, som vi har arbejdet så hårdt for, siger Rico Boye Jensen, der er projektleder på Søby Havn.

Også borgmesteren er naturligt begejstret over den økonomiske saltvandsindsprøjtning, der netop skal bruges til at fremme de maritime virksomheder på øen.

- Det er stort for øen, og det er af stor betydning for øen. Hvis vi ikke havde fået den her håndsrækning, så er det ikke sikkert, at vi havde kunnet bevare alle de gode arbejdspladser, som er her i Søby, siger borgmester Ole Wej Petersen (S).

- En kæmpe dag

I det lille kontor på Søby Havn var en større forsamling klar til at fejre de forventede nyheder.

Havnemesteren, havnearbejdere, flere bestyrelsesmedlemmer kunne sammen med såvel den tidligere som den nuværende borgmester glæde sig over, at flere års kamp for at skaffe penge til udvidelsen af havnen nu er lykkedes.

- Vi skal glæde os. Det er en kæmpe dag for Ærø, og det er en kæmpe dag for Søby. Og så skal vi jo i maskinrummet nu. Vi skal til at arbejde med, hvad det helt præcist er, der skal ske. Vi har nogle skitser, og nu skal der så virkelig til at rykkes over i realitetstegninger og projekteringer, siger Rico Boye Jensen.

Kommer hele øen til gavn

Borgmesteren peger på, at selv om pengene skal bruges til udvidelse af Søby Havn, så kommer det til at blive til glæde for hele Ærø.

- Det er jo sådan, at hvis der kommer gang i arbejdspladserne herude, jamen så gavner det hele øen. Folk skal bo et eller andet sted, de skal have noget at spise og deres børn skal gå i skole. Så det vil være rigtig, rigtig godt for øen, siger borgmesteren.

Søby Havn havde håbet at få 100 millioner kroner, men de 75 millioner kroner, som de får, hjælper projektet et godt stykke henad vejen.

- Det glæder vi os helt vildt over, og nu kan vi komme i gang. Man får sjældent det fulde beløb, man beder om, så nu skal vi have projektet tilpasset, så det kan holdes inden for de rammer, siger Rico Boye Jensen.

- Vi er på Ærø meget taknemmelige over, at regeringen og Dansk Folkeparti har lavet en aftale, hvor de har tænkt på Ærø og Søby Havn, siger en glad og tilfreds borgmester, Ole Wej Petersen.