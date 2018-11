800 buschauffører mødes i Odense

Buschaufførerne råber op og kræver fair arbejdsvilkår. I torsdags protesterede de, ved at uddele information og fortælle deres rejsende kunder om, hvor dårlige arbejdsvilkår, de mener, de har.

Søndag mødes de i Odense Congress Center for at tale om arbejdsvilkårene og for at give politikerne et vink med en vognstang.

- Søndagens stormøde i Odense Congress Center er et vink med en vognstang til politikere og trafikselskaber om, at buschaufførerne har fået nok: Det er tid til at trykke "stop", som er deres slogan for indsatsen, siger forhandlingssekretær i transportgruppen i 3F, Kim Poder.

De odenseanske buschauffører delte torsdag flyere ud for at skabe opmærksomhed omkring deres hverdag. Foto: Ole Holbech

Ifølge en pressemeddelelse fra 3F oplever buschaufførerne et uholdbart pres med næsten planlagt stress, fordi køreplanerne ikke tager højde for virkelighedens omstændigheder som vind, vejr og passagerservice.

3F har spurgt sine medlemmer om arbejdsvilkår, og syv ud af ti klager over ikke at kunne holde nødvendige pauser, fordi køreplanerne iføgle chaufførerne er skruet sammen ved et skrivebord og i et excelark.

Rammer danskere med tyndslidt tegnebog

På stormødet skal buschaufførerne og deres fagforening tale om arbejdsvilkår, og hvordan de sikrer, at der er tid til pauser, mad og drikke og toiletbesøg.

- Vi har stressede chauffører og køreplaner, der ikke holder. Færre afgange og busruter på grund af nedskæringer på de kollektive busruter. Det rammer ikke de velbjærgede danskere, som kan anskaffe sig en ekstra bil for at løse deres transportbehov, siger Kim Poder.

- Det rammer danskere med en tyndslidt tegnebog og beboerne i de tyndest befolkede dele af landet. Som bagefter tilmed bliver beskyldt for ikke at være tilstrækkeligt mobile, når de skal søge nyt arbejde. De politiske prioriteter og trafikselskabernes praksis hænger simpelt hen ikke sammen med danskernes og chaufførernes dagligdag, siger Kim Poder.

I en mail skriver FynBus til TV 2/Fyn:

- FynBus ønsker ikke at kommentere på sagen og henholder sig i øvrigt til det gode samarbejde, vi har med chaufførerne omkring netop køreplanerne.

Stormødet starter klokken 10 og slutter klokken 15.