Forskerne oversvømmet: 800 el-apparater afleveret - tre ud af fire virkede

TV 2/Fyn og Syddansk Universitets Frit Lejde-kampagne lokkede lørdag og søndag fynboerne til at aflevere deres gamle computere, hårtørrere, mobiltelefoner og anden elektronik fra gemmerne.

Den foreløbige optælling fra i søndags viser, at fynboerne afleverede cirka 800 elektriske apparater til forskerne.

Den første gennemgang af apparaterne viser, at 55 procent virkede, 21 procent virkede delvist, mens kun 21 procent slet ikke virkede.

Det samme gjorde sig gældende for mobiltelefoner. Der blev afleveret 101 telefoner, og 76 procent virkede helt eller devist. 55 procent fejede ingenting overhovedet.

Og allerede inden genbrugsstationerne i Assens, Faaborg, Odense og Svendborg holder åbent hus for aflevering af elektriske apparater igen næste lørdag og søndag, kalder professor i cirkulær økonomi, Henrik Wenzel, kampagnen for en succes

Sikkerhed garanteret

Henrik Wenzel vil gerne gøre opmærksom på, at fynboerne roligt kan aflevere både mobiltelefoner og iPads uden at frygte, at eventuelt indhold kan læses.

- De færreste har nok bemærket, at vi garanterer datasikkerhed, og at alt bliver slettet af en professionel PET-godkendt operatør. Der er således ingen grund til at frygte, at ikke-slettet indhold falder i forkerte hænder, siger Henrik Wenzel.

De velfungerende apparater, der afleveres på genbrugsstationerne, sættes til salg på et loppemarked den 9. december hos Odense Renovation på Snapindvej.

- Vi vil meget gerne opfordre folk til, at man husker diverse kabler og strømforsyninger, når man afleverer elektriske artikler på lørdag og søndag. Så er de nemmere at sælge, siger Henrik Wenzel.

Overvældende

Han kalder den foreløbige indsamling for overvældende, og forskerne er også glædeligt overraskede over alle de fynboer, der har svaret på to spørgeskemaer, der skal gøre forskningen klogere på, hvad vi har liggende af elektronik, og hvorfor vi smider det væk, selv om det ikke fejler noget.

- Vi har modtaget 539 besvarelser af vores spørgeskema del et og næsten 300 besvarelser af den udvidedede del to. Så vi er særdeles glade for udbyttet, siger Henrik Wenzel.