Pension, nej tak: 82-årig urmager sætter ikke tiden i stå

Tempus Fugit...

Det latinske udtryk betyder "tiden flygter" og har i generationer kunnet findes på urpladen på ikke mindst bornholmerure. Dem er der mange af hos urmager Carl. A. Lassen i Gummerup lige syd for Glamsbjerg.

- Bornholmerure? Dem reparerer vi en del af. Nogle kan godt lide dem stadigvæk, smiler Carl. A. Lassen.

Datter arbejder i butikken

Hos ham flygter tiden ikke. Den står heller ikke stille. Den bliver passer og plejet af urmageren, hans datter Hanna og en tredje ansat, Zsolt Hajnal, der har været i forretningen i en årrække.

De tre arbejder dagligt med alt fra kirkeure til armbåndsure. Sådan har det været længe, og sådan skal det også fortsætte.

Carl A. Lassen har sin forretning i den gamle brugs i Gummerup. Foto: Morten Albek

- Tilskuer til tilværelsen, det kan man hurtig nok blive. Men så længe man kan være en del af det liv, der foregår, så er det altså nummer et, slår Carl A. Lassen fast.

Han er netop fyldt 82 år og kunne altså være gået på pension for 15 år siden. Men det har han ingen ambition om. For han elsker sit fag. Og har gjort det siden han for mange år siden flyttede til byen.

- Så skal man lave noget for at være en del af virkeligheden, det sted hvor der er brug for en. Og det har der så været og det er fint. Absolut, siger Carl A. Lassen med eftertryk.

Flere ældre arbejder i Assens

Urmageren er ikke alene om ikke at ville på pension i Assens kommune.

Tal fra Danmarks Statistik viser, at der i 2018 var 8.300 personer over 67 år, altså over pensionsalderen. Af dem var 720 i arbejde. Det er en stigning på knap 300 personer på en blot 10-årig periode.

- Folk kommer jo her i forretningen, og jeg spørger, jamen, du er da holdt op med at arbejde? Jo da, det var for 10 eller 15 år siden. Og sådan er det jo, ikke, med mine jævnaldrende. Men jeg kan ikke se mig selv i den tilværelse. Og bare se, nå, nå kom der en bil forbi ude på vejen. Eller skal vi tage til Mallorca næste år? Nej, det er ikke mig, understreger Carl A. Lassen.

Carl A. Lassen har lært af betjene urmagerværktøjet hjemmefra. Hans forældre var urmagere i Aabenraa. Foto: Morten Albek

Arbejde giver værdi

Men hvorfor så arbejde? Det har urmageren en forklaring på. En forklaring, han har tænkt sig at gøre brug af mange år endnu.

- Vi var en tur på Tåsinge den anden dag. Selvfølgelig i embeds medfør, fordi vi har repareret kirkeuret ovre i Bjerreby. Det blev lavet af Frost fra Bogense i 1957. At køre derover til Tåsinge er en fryd for øjet jo. Når man oven i købet har en opgave, man skal løse derovre, så er det jo ikke bare turistkørsel man kører, nej. Det er noget man får i tilgift for at lave noget, smiler Carl A. Lassen.