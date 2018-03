86-årig med rollator forsvundet: Fundet afkølet men i live

En 86-årig kvinde med rollator gik lørdag aften fra det plejehjem, hvor hun bor. En stor eftersøgning fandt hende hurtigt meget afkølet - men i live.

Lørdag aften gik en 86-årig kvinde med rollator fra det plejecenter i Lohals på Langeland, hvor hun bor.

Det oplyser Fyns Politi.

Heldigvis gik der ikke lang tid før den 86-årige blev fundet i god behold. Hun var meget underafkølet, men i live.

- Hun har det godt nu, fortæller Anders Furbo Therkelsen til TV2 / Fyn.

Kvinden gik hjemme fra plejecentret omkring klokken 19 lørdag, hvor personalet hurtigt fandt ud af, at hun var forsvundet.

Stor eftersøgning i kulden

Den voldsomme kulde og vind lørdag gjorde, at politiet meget hurtigt satte ind med mange kræfter for at finde den forsvundne kvinde med rollator. Faktisk blev der sat hele seks betjente med hunde, seks betjente til fods og to helikoptere med varmesøgende udstyr ind for at finde den 86-årige kvinde.

Men det var ikke den eneste eftersøgningshjælp.

Fyns Politi bad også borgere i området om at tjekke deres udhus og garage for, om kvinden havde søget ly der.

Samtidig bad de også borgerne om at blive væk fra skovområderne i nærheden af Lohals, så helikopterne kunne søge efter kvinden uden forstyrrelser.

Lige knap en time senere blev den 86-årige kvinde fundet i live, men bare meget underafkølet.