Heldige bilister: 881 slipper for klip i kørekortet

I alt 15.373 bilister ville siden årsskiftet have fået et klip i kørekortet for at køre med håndholdt mobiltelefon, skriver Berlingske.

Af dem er 881 sigtet på Fyn. Det oplyser Rigspolitiet til TV 2/Fyn.

Men da Rigspolitiets IT-system endnu ikke er tilpasset, så det kan give klip ved brug af håndholdt mobil, slipper bilisterne med en bøde på 1.500 kroner.

- Systemerne var ikke tilpasset, da loven blev vedtaget. Det bliver de nu, og det kræver et samarbejde med Justitsministeriet og Transportministeriet, fortæller Christian Berthelsen, som er politiassistent ved Rigspolitiets Nationale Færdselscenter.

Samtidig oplyser han, at de 881 bilister, som er sigtet på Fyn, ikke får et klip med tilbagevirkende kraft. Der bliver med andre ord ingen grimme overraskelser.

Rigspolitiet forventer, at IT-systemet er tilpasset fra den 10. september.

- Indtil da foretager vi nogle tests, så vi er sikre på, at systemet virker, når vi sætter det i kraft. Vi skal være sikre på, at vi har et system, som giver klip efter de forskrifter, som skal give klip, fortæller Christian Berthelsen.