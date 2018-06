90 journalister forsvundet: Dele af spareplan i Jysk Fynske Medier offentliggøres

Jysk Fynske Medier vil spare 18 millioner kroner på redaktionen og 90 millioner i alt. 90 journalist-stillinger forsvundet på tre år.

Jysk Fynske Medier skal spare yderligere 90 millioner kroner fra årsskiftet.

Det sker efter flere sparerunder de seneste år.

De 18 millioner kroner vil mediekoncernen finde på redaktionen, skriver fagmediet MediaWatch.

Hele spareplanen meldes først ud til medarbejderne torsdag i næste uge.

Ifølge Mediawatch håber de journalistiske medarbejderes tillidsmand på Fyn, Lene Sarup, at en del af de stillinger, der er ledige i mediekoncernen, vil kunne tilbydes ansatte, hvis job forsvinder.

Jysk Fynske Mediers ledelse har meldt ud, at sparerunden skal være afsluttet og besparelserne fundet inden 1. juli. Eventuelle afskedigelser på det redaktionelle område vil ifølge MediaWatch oplysninger blive gennemført senest den 28. juni.

Jysk Fynske Medier meldte spareplanen på de 90 millioner kroner ud i maj efter at have præsenteret årsregnskab for 2017 tidligere på foråret, der viste et overskud før skat på 20 millioner kroner.

Målet for 2018 er et overskud på ti millioner kroner. Besparelserne sker af hensyn til indtjeningen i de efterfølgende år, hvor der forventes at komme pres på forretningen.

Jysk Fynske Medier er resultatet af fusionen mellem Jyske Medier, Syddanske Medier og Fynske Medier

Ifølge fagbladet Journalisten er der siden fusionen nedlagt cirka 90 stillinger, der tidligere var organiseret i Dansk Journalistforbund.

Ansvarshavende chefredaktør i Jysk Fynske Medier, Peter Orry, ønsker ikke at kommentere de redaktionelle besparelser, før forhandlingerne med tillidsrepræsentanterne er afsluttet, oplyser han til MediaWatch.

