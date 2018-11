Million sikrer mere gratis overnatning ved de fynske kyster

Det er kommunerne Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg Kommune, der modtager pengene fra Nordea-fonden.

- Kysten er klar, og vi er glade for, at Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg Kommune vil være med til at skabe nye stærke fællesskaber rundt om Fyn, siger Henrik Lehmann Andersen, direktør i Nordea-fonden.

Donationen fra Nordea-fondens kystpulje gør det muligt for kommunerne at sætte gang i projektet "Blå Støttepunkter - Helårssheltere omkring Fyn", der har været på tegnebrættet siden april 2016.

Læs også Gratis overnatning med havudsigt

Sheltere langs 300 kilometer kyst

Projektet omfatter 90 moderne helårssheltere langs den 300 kilometer lange kyst i de fem fynske kommuner.

- Jeg er meget taknemmelig for, at Nordea-fonden har blik for det store potentiale, der er i udvikling af friluftsturismen og særligt i vores projekt Blå Støttepunkter, siger Kristine Lyngbo, formand for styregruppen for Blå Støttepunkter.

- Vores projekt er helt unikt både på grund af det tætte og forpligtende samarbejde mellem de fem kommuner og - naturligvis ikke mindst - på grund af de særlige og nyudviklede shelters, der giver mulighed for, at også nye målgrupper kan udnytte vores fantastiske kystnære natur rundt om hele Fyn, siger Kristine Lyngbo.

Kræver tilladelse

Den største udfordring med projektet er at opnå tilladelserne til at opstille shelterne så tæt på kysten, fortæller projektleder Hans Ole Hansen.

- Det kræver tilladelse fra såvel Kystdirektoratet som kommunernes egne naturmedarbejdere. Vi har dog forventning om, at disse udfordringer bliver løst for de allerfleste af de pladser, vi har i spil, fortæller Hans Ole Hansen.

De første sheltere forventes at stå klar til foråret 2019.