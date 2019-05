Strømafbrydelse på Fyn: 900 huse har strøm igen

Opdatering: Fejlen, der var skyld i strømafbrydelse på Midtfyn, er blevet udbedret. Alle 900 husstande har ifølge Vores Elnet strøm igen.

Onsdag formiddag stod omkring 900 husstande i Ringe på Midtfyn uden strøm.

Det oplyser Vores Elnet.

- Vi har lige haft nogle teknikkere ude for at se, hvad det drejer sig om. Men lige nu ved vi ikke, hvad der er sket, fortalte Martin Huus, der er driftsinspektør ved Vores Elnet.

Årsagen til strømafbrydelsen var og er stadig ukendt, men driftsinspektøren oplyste, at det ved den slags strømafbrydelser plejer at være tale om en fejl på et kabel.

Løsning på vej

Selvom problemmet stadig er ukendt, så er teknikkerne i fuld gang med at udbedre det.

- Vi regner stærkt med, at alle de ramte har strøm igen om en times tid - altså ved 12-tiden, fortalte Martin Huus til TV 2/Fyn tidligere onsdag formiddag.

Vores Elnet fortæller på deres hjemmeside, at strømmen forsvandt klokken 10.05, og det drejer sig om postnummeret 5750.