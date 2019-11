Udsolgt: 9.000 halvmaraton-løbere klar til Broløbet

Efter to års pause vender Broløbet på tværs af Storebælt til sommer tilbage, når 15.000 løbere igen får mulighed for at krydse Storebæltsbroen i løbesko.

Og interessen for igen at kunne løbe over den i alt 17 kilometer lange bro er enorm. Efter blot lidt mere end et døgn kan arrangørerne nu melde udsolgt på halvmaratondistancen, der går fra Korsør til Nyborg.

- Det er gået forbavsende stærkt. Det havde ingen i deres vildeste fantasi forestillet sig. Vi er rigtig glade og meget taknemmelige for, at løberne bakker op om arrangementet, siger løbsleder Per Hansen.

9.000 løbere har dermed sikret sig en plads til løbet på 21,1 kilometer, mens der endnu er pladser for dem, der vil prøve kræfter med den halve distance, kvartmaraton på 10,55 kilometer.

På den korte distance er der solgt cirka halvdelen af de i alt 6.000 startnumre.

- Vi meldte først denne distance ud søndag, og jeg tror lige, at løberne skal høre om nyheden og den unikke mulighed for at besøge Sprogø, før de melder sig til, fortalte den begejstrede løbsleder til TV 2/Fyn allerede mandag formiddag.

Endnu kan omkring 3.000 løbere altså nå at sikre sig et startnummer til de 10,55 kilometer fra Sprogø til Nyborg.

Selv om de kunne have solgt langt flere startnumre til halvmaratondistancen, er løbslederen meget tilfreds med antallet af deltagere, som skal løbe til sommer.

- Vi vil hellere gøre det i god kvalitet. De 9.000 er en aftale med både Storebælt og myndighederne – og os selv. Det er for at sikre, at vi kan give deltagerne en forhåbentlig god løbeoplevelse, siger Per Hansen.

Stolt Nyborg-borgmester

I Nyborg glæder kommunens borgmester sig over, at så mange løbere bakker op om løb på tværs af landets store broer.

- Det er helt fantastisk, og det viser den enorme opbakning, der er til, at man skal holde motionsløb over Storebælt, siger borgmester Kenneth Muhs (V) og fortsætter:

- Vi skal som nation være stolte over vores bro og vise, at vi kan bruge den til at holde motionsløb på hver tredje år.

Siden daværende transportminister Ole Birk Olesen (LA) i 2017 besluttede, at det skulle være slut med løb over Storebælt, har Nyborg-borgmesteren kæmpet for at få løbet tilbage.

- For Nyborg som by er det en fantastisk mulighed for at få god branding, og så er det en god mulighed for at understøtte vores foreningsliv, siger Kenneth Muhs til TV 2/Fyn.

Forbud ophævet

Løbet blev sidste gang afholdt i 2017, men samme år besluttede Ole Birk Olesen altså, at det ikke længere skulle være muligt for løbere at krydse broen.

Det varede lige indtil juli i år, hvor den nye transportminister, socialdemokraten Benny Engelbrecht, varslede, at det igen ville blive muligt.

Og da Broløbet Storebælt altid er blevet afholdt hvert tredje år, så har udskiftningen på ministerposten betydet, at løbet altså kan vende planmæssigt tilbage i 2020.

- Vi får lov til at løbe i det sydlige spor, og bilerne kører i det nordlige spor, og dér bliver dobbeltrettet trafik i de timer, hvor vi løber, har medarrangør af Broløbet Storebælt Carl Haals tidligere fortalt til TV 2/Fyn.

Fartgrænsen på broen vil i den forbindelse blive sat ned, så bilisterne kan forvente forlænget rejsetid.

Broløbet 2020 bliver ottende gang, at der er løb over Storebæltsbroen. Det første løb var i 1997 - året inden at broen blev åbnet for biler.