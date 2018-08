90'er-fan fik mere end musik for pengene

Martin Svale elsker om muligt 90'erne endnu mere, efter at have været til 90'erfest i Odense. Han blev nemlig kysset af en af datidens store stjerner.

- Der står "Kys mig Saseline".

Lørdag deltog Martin Svane i Vi elsker 90'erne i Kongens Have i Odense. Med sig havde han to venner, et Cartoon-kostume og et lamineret, hjemmeprintet skilt med orange skrift.

- Hun er da sød, så hvorfor ikke?

Det er jo livets højdepunkt det der. Det er jo ligesom 1992, da vi vandt Martin Svane, 90'er-fan

Og der skulle ikke gå lang tid, efter at den danske popduo S.O.A.P. gik på scenen i Kongens Have, før drømmen blev til virkelighed.

Til tonerne af single-hittet This Is How We Party fra 1997, bevægede gruppens ene forsanger Saseline Sørensen sig ned blandt publikum. Og så fik Martin Svane et kys. På kinden.

- Det er jo livets højdepunkt det der. Det er jo ligesom 1992, da vi vandt, smilede han og jublede med knyttet næve.

- Det kan ikke blive bedre.

S.O.A.P. optræder til 90'erfest i Odense Foto: Morten Grundholm

Odense elsker 90'erne

Udover S.O.A.P., var det navne som DJ Aligator, Cut'N'Move og Cartoons der spillede op til fest i Kongens Have lørdag.

Og på trods af regnvejret var Vi elsker 90'erne med 9.000 solgte billetter tæt på at kunne melde udsolgt igen i år i Odense.

- Det er mega fedt. Vi elsker det. Vi kan ikke lade være. Man bliver glad, fortalte Steffen Stenkilde, der også bar Cartoons-kostume, men som ikke var lige så heldig som vennen.

Martin Svane gik derfra med en rød kysmund på kinden.