92-årige Rita fra demensby fik en oplevelse for livet

Rita Mølbach bor i demensbyen i Svendborg og mødte dronning Margrethe for første gang.

Det var en stor dag for 92-årige Rita Mølbach fra Bryghuset - Svendborg Demensby, der torsdag fik lov til at møde dronning Margrethe og give hende en buket blomster.

- Det er spændende. Jeg har aldrig prøvet det før og kommer heller ikke til det igen. Det er dejligt, siger Rita Mølbach.

Læs også Erik fyrede kanonen af for dronningen

Det sker i forbindelse med dronningens besøg i Svendborg, hvor hun blandt andet besøger den sydfynske demensby.

- Det er en stor ting. Det er en ære, siger Rita Mølbach, der, selv om hun bor i demensbyen, ikke føler sig særlig dement, men kun har “lidt med hukommelsen”.

00:59 Se Signe Ryges interview med Rita Mølbach, inden hun mødte dronning Margrethe. Video: Signe Ryge Luk video

Demensvenligt samfund

Rita Mølbach har set dronningen flere gange før, men hun har aldrig mødt hende ansigt-til-ansigt.

Bryghuset – Svendborg Demensby er et plejecenter centralt beliggende i Svendborg med 125 boliger, hvor man forsøger at etablere et demensvenligt samfund, som giver mennesker med demens og deres pårørende mulighed for et godt hverdagsliv og deltagelse i samfundslivet.

Dronningen besøger også Danmarks Forsorgsmuseum og en tidligere ghetto, mens hun er i byen.