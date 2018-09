94-årige Stinne til OL: Det gælder bare om at være med

Det gælder om at være med, selv om man ikke er topatlet. Det gælder for fodboldlandsholdet, men gælder også for deltagerne ved onsdagens OL på Sydfyn.

De ældre borgere i Svendborg Kommune var onsdag inviteret til at dyste ved Ældre-OL. Det er 11 år i træk, der er OL for de ældre i kommunen, og i alt 370 ældre, ansatte og frivillige var tilmeldt. I år blev de olympiske lege for ældre afviklet i Skårup Hallen. For 94-årige Stinne Sørensen fra Damgården i Skårup er fællesskabet det vigtigste. - Det er en fantastisk dag, fordi der er så mange ældre mennesker samlet. Det er selvfølgelig fordi, man kan være med, der er også nogen, der sidder der hjemme, fordi de ikke kan, siger Stinne Sørensen. Mange forskellige discipliner Der afvikles i alt syv forskellige discipliner blandt andet duo-cykelræs, ludo, ærtepose-kast, jakkolo, jeopardy og bowling. Stinne Sørensens bedste dicipliner er bowling, ærtepose-kast og jakkolo. - Den ene gang er man heldig, og den næste gang kan man ikke få noget igennem. Men det er ligemeget, vi er med, det er hovedsagen, siger Stinne Sørensen. Læs også Fynsk OL-by dyster i Skodatræk og skinnecykling - Det er sjovt at være med til alle discipliner, men det store i det hele er at være med til sådan en dag. Man kan møde den ene, den anden, den tredje og en fjerde. Somme tider møder man en, og så siger man: "Kan du ikke kende mig?" "Nej, det kan jeg ikke." "Jamen vi mødtes da altid ved bussen". Sådan noget er sjovt, siger Stinne Sørensen. Udover medaljer til de heldige sluttede dagen af med en øl eller vand samt en isvaffel til alle deltagere. 00:49 - Det er en fantastisk dag, fordi der er så mange ældre mennesker samlet. Det er selvfølgelig fordi, at man kan være med, der er også nogen, der sidder der hjemme, fordi de ikke kan, siger Stinne Sørensen. Luk video