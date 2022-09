Åbent hus på Nyt OUH: Køkkenet er klar til at levere mad til patienterne

Selvom der stadig er over et år til, at Nyt OUH står klar, så er den første afdeling på hospitalet tæt på at blive taget i brug.

Det fik interesserede fynboer mulighed for at kigge nærmere på, da der for sjette år i træk blev inviteret indenfor til åbent hus i Danmarks største nybyggede sygehus.

Det, gæsterne fik lov at undersøge nærmere, var hospitalets køkken. Det bliver nemlig den første afdeling, der åbner.

Herfra vil der i slutningen af indeværende måned blive tyvstartet med at levere mad til patienterne på det gamle OUH.

- Det føles nok lidt ligesom juleaften. Vi glæder os rigtig meget til at komme herud og gå i gang og få pakket det hele ud og få alt det nye udstyr sat i gang, sagde en glad og forventningsfuld køkkenchef Camilla Bent Frederiksen.