Åen er spærret: Tag din kano på skulderen og gå over vejen, tak

Nu er det ikke kun bilister og cyklister, der skal ud på omveje i Odense. Kano- og kajakfolket skal en tur op på asfalten, hvis de skal sejle på Odense Å.

Rigtig mange steder i Odense bliver der bygget, renoveret og gravet. Men det er ikke længere kun trafikanter på hjul, der er ramt af omkørsler og køer.

For lige midt i Odense Å er der nu spærret for sejlads. Det er den gamle Frederiksbro fra 1844, der er blevet rusten. Derfor skal broens rækværk, belægning og buer renoveres. Det betyder, at kano- og kajakroere skal op på land, hvis de skal videre.

Foto: Kasper Skov Nørmark

Tømmerflåder til hjælp

Torsdag morgen blev skilte med pile sat op på hver sin side af broen, så roerne ved, hvilken vej de skal gå med deres kano eller kajak på skulderen for at komme over vejen og tilbage til Odense Å.

Foto: Kasper Skov Nørmark

- Det har vi desværre været nødt til, fordi vi skal renovere buerne. Dem tør vi ikke flytte, så vi er nødt til at udføre arbejdet på stedet, modsat rækværket som bliver demonteret og kørt på værksted, siger Line Faxøe Enghave Lauridsen, der er fagansvarlig for broer og bygværker i Odense Kommune.

Fordi buerne går så langt ned mod vandspejlet, har kommunen været nødt til at lave et stillads i overfladen af vandet, som betyder, at man ikke kan sejle under broen, så længe renoveringsarbejdet står på.

- Vi har lavet nogle tømmerflåder, som er monteret på hver side af broen, så man kan få sin kano eller kajak op der, og så bære den via Christiansgade og sætte den i vandet igen på den anden side.

Det skal gøres om sommeren

Broen er fredet, og Odense Kommune har været igennem en proces med Slot- og Kulturstyrelsen for at finde måder at renovere broen på.

- Der er mange udfordringer. Sidste år lavede vi et prøvefelt over mod Sukkergården for at danne os nogle erfaringer.For vi ved ikke helt, hvad vi finder, når vi begynder at rense på rækværket.

Frederiksbroen er Danmarks ældste støbejernsbro, og renoveringen tager derfor tid. Desuden er arbejdet vejrafhængigt og skal helst udføres her i sommerperioden, lyder det fra Odense Kommune. Det betyder så til gengæld, at kano- og kajakroere først kan sejle under broen efter 14. september.