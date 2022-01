Fynske fiskere ærgerlige over udsigt til nye regler for ålefiskeri

Allan Buch mener, at Danmark er et af de lande, der har været bedst til at følge de regler, der er fulgt med genopretningsplanen. Derfor ærgrer han sig over, at danske fiskere er nogle af dem, der bliver ramt hårdest, hvis lukkerperioden flyttes.

- Det er stort set kun Danmark og Sverige, det går ud over. Vi synes faktisk, det er en meget ufin måde, man har opført sig på i EU.

Krisemøde

Allan Buch mener, at fiskernes metoder er misforstået, og at de nye regler ville gøre det tæt på umuligt at fiske ål.

- Mange har en forestilling om, at vi spærrer Storebælt, Lillebælt og Øresund af. Det er jo slet ikke tilfældet. Tilfældet er jo, at vi fisker langs med kysten, og hvis ålene kommer ind under land, så fanger vi dem, hvis ikke de kommer ind under land, så trækker de bare forbi, og det gør langt den største del, siger han.