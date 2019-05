Politiker inviterer til paneldebat: Åløkkeskovens skæbne skal drøftes

Der er stor kamp om et område af Åløkkeskoven i Odense. På den ene side står beboerne i Åløkkekvarteret, der frygter, at dele af skoven vil blive fældet og bygget om til et boligområde.

Men det nævnte område er ejet af ejendomsselskabet Olav de Linde, som står på den anden side og er interesseret i at bygge boliger, men mangler tilladelse fra kommunen.

Beboerne i Åløkkekvarteret er bange for, at den tilladelse vil blive givet. Derfor har By- og Kulturrådmand Jane Jegind (V) nu inviteret til paneldebat, hvor fremtiden for området skal drøftes.

- Den del, der er fredskov, røres der ikke ved. I forhold til det privatejede og mindre stykke jord, der støder op til, så er det her, der har været nogle bekymringer. Derfor har jeg også valgt at bede forvaltningen om, at vi får indkaldt til et borgermøde, for der er behov for, at vi får snakket om fakta, og at der også bliver mulighed for en dialog, siger hun til TV 2/Fyn.

Kun begyndelsen

Sophia Østergård Danker, der har boet i kvarteret hele sit liv, ser frem til mødet. Hun sår dog tvivl om kommunens rolle i sagen.

- Jeg håber, at det går op for kommunen, at vi er en stor gruppe borgere, der ikke ønsker, at der bygges på det her område, fortæller hun til TV 2/Fyn

Hun uddyber, at kommunen har muliggjort, at Olav de Linde kunne anlægge en vej ned til det ønskede boligområde. Her lød begrundelsen for tilladelsen på, at vejen skulle give borgerne bedre adgang til skoven.

Men beboerne frygter, at det blot er starten på et større byggeprojekt.

- Beboerne i området elsker Åløkkeskoven, og det er selvfølgelig derfor, vi kæmper for det her, siger Axel Lund Henriksen, der selv bor i kvarteret.

Det gule, røde og lilla område ejer Olav de Linde. Den stiblede linje, der går gennem det gule område, er den vej, ejendomsselskabet har fået lov at bygge. Det røde område har Olav de Linde ikke tilladelse til at bygge på, men det, frygter beboerne, kommer til at ske. Det lilla område er der ingen plan for. Foto: Google Maps / David Moritz

Ingen lokalplan

Ejendomsselskabet må gerne fælde træerne på deres område, fordi denne del af skoven ikke er fredskov. Men de har endnu ikke fået lov til at bygge boliger i udkanten af skoven, selvom dette er et ønske.

- Vi vil godt ind i det område, fordi det er gamle industri-, grus- og forurenede arealer. Der synes vi, at det kunne være bedre med boliger af god kvalitet, for folk der gerne vil bo i naturen, siger Søren Gørup Christiansen, der er afdelingsdirektør i Olav de Linde i Odense.

For at ejendomsselskabet får tilladelse til at bygge på området, skal der foreligge en lokalplan. Men på nuværende tidspunkt eksisterer der ikke en lokalplan, forsikrer Jane Jegind.

- Det her handler ikke om en behandling af en lokalplan, for der er ikke igangsat en sådan proces. Det er en forudsætning for, at der overhovedet kan blive drøftet, hvorvidt der skal bygges, lyder det fra politikeren.

Mødet om Åløkkeskoven finder sted den 14. maj i Næsbyhallerne klokken 19.