To år efter stenkast: Nellis drabsmand fortsat på fri fod

21. august 2016: Betonfliser på henholdsvis 30 kilo og 9,5 kilo kastes ned fra motorvejsbroen ved Langesøvej på Fyn omkring klokken fire om natten. 33-årige Nelli Gosmann dør på stedet, hendes 36-årige mand kommer alvorligt til skade, mens deres femårige søn er næsten uskadt.

9. september 2017: En 40 kilo tung natursten kastes ned fra en motorvejsbro på Fynske Motorvej omkring klokken tre om natten. Føreren af en personbil når at undvige og kommer ikke til skade.

20. december 2017: En sten kastes ned fra en motorvejsbro omkring klokken et om natten. Den lander foran en personbil, der rammer ind i stenen. Føreren kommer ikke alvorligt til skade.

Kort før juleaften 2017: Politiet offentliggør, at en række dna-spor fra sten, en dåse snustobak og gelænder på motorvejsbroen, hvor der blev kastet en sten ned fra i september, matcher dna fundet på sten fra tre hærværkssager fra bydelen Tarup i Odense.

Dna'et matcher dna på stenen, der slog Nelli Gosmann ihjel. Der er dna fra to personer, og politiet mener derfor, at der er tale om to gerningsmænd, der skal findes nær Tarup.

Fyns Politi har modtaget flere end 1200 henvendelser i sagen, hvor der også er afhørt op mod 800 personer og foretaget 150 mundskrab.

Ud over de tre nævnte episoder, som politiet mener hører sammen, har der været yderligere fire stenkast fra to motorvejsbroer på den samme strækning på Fyn. Den første sag stammer fra 2. august 2015, og alle sager er uopklarede.

