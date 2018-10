Årets cykelskole ligger på Fyn

Elever på Ejerslykkeskolen i det centrale Odense er gode til at cykle. Faktisk er de så gode, at de er landets bedste. Derfor belønner Cyklistforbundet torsdag skolen med titlen som Årets Cykelskole. Det oplyser forbundet i en pressemeddelelse.

Juryen bag prisen MF og transportordfører, Rasmus Prehn (A)

By- og kulturrådmand i Odense Kommune, Jane Jegind (V)

Bestyrelsesmedlem i DGI, Annette Vilhelmsen

Bestyrelsesmedlem i Skole & Forældre samt medlem af forretningsudvalget i Rådet for Sikker Trafik, Janus Boye

Transportdirektør i DI/Dansk Industri, Michael Svane

Direktør i Cyklistforbundet, Klaus Bondam.

Kilde: Cykelistforbundet Kilde: Cykelistforbundet Se mere

- Det gør en forskel, når skoler gør cyklen til en naturlig del af et aktivt børneliv. Børn cykler, når de voksne skaber mulighederne. Det er meget inspirerende at se Ejerslykkeskolen arbejde så iderigt med at fremme cykling blandt skolens elever, forklarer Klaus Bondam, der er direktør i Cyklistforbundet.

For udmærkelsen modtager Ejerslykkeskolen et diplom. Derudover kan eleverne se frem til en gang forårsservice. Cykelforbundets mekanikere vil nemlig gæste skolen i foråret for at forårsrengøre elevernes cykler.

Læs også Ny cykelsti skal skabe sikre skoleveje

Belønnet for initiativer

Juryen har valgt at belønne den odenseanske skole, da den tilbyder en række cykelaktiviteter til dens elever.

Eksempelvis kan eleverne i 0. til 4. klasse vælge "cykelskole" som valghold, hvor eleverne får mulighed for at cykle rundt på Fyn.

Derudover tilbyder skolen også cykellystne elever et alternativ til sommerens fodboldskoler. Første uge i sommerferien har elever mulighed for at gå på sommercykelskole.

Ifølge direktøren for Cyklistforbundet er initiativerne med til at få flere børn til at cykle.

- At kunne cykle giver børn frihed, oplevelser og selvtillid. Daglig cykelmotion giver også sunde børn, der lærer bedre i skolen. Vi håber, at vi med prisen kan inspirere andre skoler, forældre og lokalsamfund til at sætte cykelglæde, aktive transportvaner og sikre skoleveje på dagsordenen i eget lokalområde, siger Klaus Bondam.