Årets første tropenat var i Assens - onsdag fortsætter varmen

Ifølge DMI's målinger kom temperaturen i Assens som det eneste sted i landet ikke under 20 grader i løbet af natten til onsdag. Dermed fik beboerne i den vestfynske købstad årets første tropenat herhjemme, fortæller Ritzau.

Det kom efter en dag, hvor temperaturen kom ganske højt op over det meste af Fyn. Samme billede tegner sig for onsdag, der faktisk ser ud til at blive endda endnu varmere.

Allerede fra morgenstunden onsdag er der over 20 grader de fleste steder på Fyn.

- Det kan ikke udelukkes, at der kan komme en enkelt lille morgenbyge forbi, men ellers stiger temperaturen til 25-27 grader, siger TV 2 Vejrets Anders Brandt.

Ud på eftermiddagen går vinden i nordvest, og så falder temperaturen igen en lille smule.

- Sidst på eftermiddagen lander vi på en 22-25 graders varme, siger Anders Brandt.

Natten til torsdag bliver slet ikke lige så varm som den nat, de fleste af os netop har svedt os igennem. Generelt vil temperaturen på Fyn ligge mellem 11 og 15 grader.

Torsdag bliver også fin og sommerlig, dog kommer temperaturen ikke meget højere op end 21 grader.