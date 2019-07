Årets høst slår fejl - nu bliver æblerne dyrere

Nattefrost i april og maj har været hård ved de fynske æbler. Omkring halvdelen af årets æblehøst er ødelagt af de kolde nattemperaturer, vurderer direktør Thomas Nybro fra Nybro Frugtplantage i Mesinge nord for Kerteminde.

- Vi kan se, der mangler æbler. Der, hvor blomsterne har siddet, burde have været mange flere æbler, siger Thomas Nybro til TV 2/Fyn.

- Vi er til dels udfordret med frosten, vi havde i starten af april og begyndelsen af maj, hvor det hele blomstrede. Der var vi meget nervøse, forklarer frugtavleren.

Iskold aprilmorgen

1. april var ifølge TV 2 Vejret den koldeste aprilmorgen i seks år. På grund af frosten visnede blomsterne på æbletræerne.

- I de otte-ti dage sover man ikke så godt. Jeg var lidt nervøs for, hvor slemt det blev, fortæller Thomas Nybro.

Ifølge formand for Æble/Pæreklubben Jan Jager er Nybro Frugtplantage langt fra den eneste frugtavler, der har problemer med æblehøsten i år.

- Vi får en væsentligt lavere produktion, end vi havde forventet - også mindre end normalt. Ser vi på landsgennemsnittet, er nedgangen på 35 procent, siger Jan Jager.

Priserne stigerne

Nedgangen kan få betydning for forbrugerne.

- Går man efter de danske og fynske æbler, kan man opleve en lille merpris, for der er færre af dem. Da de er eftertragtede, er folk villige til at give lidt mere for dem, siger Jan Jager.

Prisstigningen glæder dog Thomas Nybro.

- Vi håber på, at priserne stiger en del, så vi får lidt mere for æblerne, end vi plejer. Det ville være dejligt, siger Thomas Nybro.

Den sene nattefrost i foråret ødelagde også store dele af årets kirsebærhøst.