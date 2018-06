Årets Iværksætter: Fra nul til tre millioner i overskud på fire år

Fire år gammel Odense-virksomhed vandt Odinprisen. En spritny fynsk pris, der uddeles til en fynsk iværksættervirksomhed, som har gjort det usædvanligt godt.

Toppen af fynsk erhvervsliv var samlet ved uddelingen af årets Odinpris i dag. En pris, der uddeles for første gang nogensinde, til en iværksættervirksomhed på Fyn, som har gjort det usædvanligt godt.

Vi kom her og forventede slet ikke at vinde, så da de råbte vores navn, tænkte vi "Pakkelabels. Det navn lyder bekendt." Det er helt vildt fedt at vinde prisen og få den anerkendelse Hung Ho, medstifter af Pakkelabels og vinder af Odinprisen.

Prisen til den lille og ganske unge virksomhed Pakkelabels.dk.

- Vi kom her og forventede slet ikke at vinde, så da de råbte vores navn, tænkte vi "Pakkelabels. Det navn lyder bekendt." Det er helt vildt fedt at vinde prisen og få den anerkendelse, siger Hung Ho, der er medstifter af Pakkelabels.

Den lille tech-virksomhed fra Odense har udviklet fragtplatformen Pakkelabels.dk, der gør fragt og håndtering nemt og hurtigt for danske iværksættere og erhvervsdrivende.

Ud over æren fulgte der også 25.000 kroner med prisen.

Er du overrasket over, at I vandt?

- Ja, vi er oppe imod nogle meget spændende iværksættervirksomheder, siger Hung Ho.

00:24 Mads Fugl forklarer, hvorfor Fyn har brug for en iværksætterpris. Luk video

De øvrige nominerede iværksættervirksomheder til prisen var Cardlay, House of Code, KUBO Robotics og Chili Security.

Læs også Odenseanske Intelligent Banker vinder Vækstpris 2018

Pakkelabels.dk ApS blev grundlagt i 2014 og har i dag mere end 20.000 danske erhvervskunder, som dagligt benytter deres fragtløsning. På tre år er omsætningen vokset fra 0 til 40 millioner kroner.

Og i 2016/2017-regnskabet havde iværksættervirksomheden et driftsresultat før skat på 3 millioner kroner.

Pakkelabels.dk er 100 procent selvfinansieret og beskæftiger i dag 10 fuldtidsmedarbejdere. virksomheden er således på kort tid blevet den største fragtbooking platform af sin art i Danmark.

Sidste år blev virksomheden nomineret til Entrepreneur of the Year, hvor den nåede landsfinalen i København.

Ny pris - men tung jury

I juryen sad fem anerkendte fynske erhvervsmænd og en kvinde.

Henrik Nygaard, der i mange år sad i spidsen for Kokken & Jomfruen, robotinvestoren Torben Frigaard Rasmussen, Konrad Kierklo fra Miinto, lægen og Whisky-producenten Martin Vesterby, Thomas Visti fra MIR og Caroline Søeborg Ahlefeldt.

Det er derfor, vi har lanceret Odinprisen. Det er ligesom for at sætte fokus på de virksomheder, som gør det ekstraordinært godt og for at hylle de iværksættere, som hver dag kæmper for at drive og vækste deres forretninger. Mads Fugl, initiativtager, Odinprisen.

Det er en række fynske iværksættervirksomheder, der står bag den nyindstiftede Odinpris.

Blandt tovholderne på prisen er Mads Fugl, som er medstifter af det fynske innovationsmiljø Coworking Plus.

- Vi er selv iværksættere i Coworking Plus, og der sidder rigtig mange iværksættere og vækstvirksomheder nede hos os. Så vi ved, hvor svært det er at skabe vækst ud af ingenting, siger Mads Fugl og fortsætter:

- Det er derfor, vi har lanceret Odinprisen. Det er ligesom for at sætte fokus på de virksomheder, som gør det ekstraordinært godt og for at hylle de iværksættere, som hver dag kæmper for at drive og vækste deres forretninger.

Ud over hovedprisen blev der også uddelt yderligere to priser. Den ene var publikumsprisen, som blev afgjort ved en afstemning blandt publikum. Den vandt Pakkelabels også.

Den sidste pris var æresprisen, som gik til MIR, Mobile Industrial Robots.

Læs også Odenseanske Intelligent Banker vinder Vækstpris 2018