Årets Landsby: Ryslinge gør klar til dommen

Fredag besøger bedømmelseskomitéen bag Årets Landsby Ryslinge, som er en af tre landsbyer i finalen.

Jagten på Årets Landsby 2018 når et nyt toppunkt fredag, når Ryslinge får besøg af dommerkomitéen.

Ryslinge er nemlig ved at gøre klar til et afgørende besøg, og fredag mellem klokken 10.00 og 12.00 kommer bedømmelseskomitéen bag Årets Landsby på besøg.

Ryslinge bliver komitéens første stop på en tur rundt til årets tre finalister.

Når Ryslinge har været under lup går turen til Gludsted i Ikast-Brande Kommune og derefter til øen Fejø i Lolland Kommune.

- I bedømmelseskomitéen har vi gjort os umage med at udvælge de tre finalister, der alle er kendetegnet ved at have igangsat forbilledlige indsatser for at udvikle deres lokalsamfund. Derfor glæder vi os meget til at komme på besøg hos dem alle tre og opleve det program, de selv har sammensat, udtaler formanden for bedømmelseskomitéen, Carsten Hansen i en pressemeddelelse.

Fordel ved fynsk formand?

Om Ryslinge har en fordel ved besøget vil kun være gætteri, men mon ikke borgerne kan charmere Carsten Hansen med lidt fynsk?

Carsten Hansen er nemlig ingen ringere en den tidligere socialedemokratiske minister for by-, bolig og landdistrikter - og han er født og opvokset i Odense, og blev i 1998 valgt ind i Folketinget af fynske vælgere. Carsten Hansen stoppede i politik i 2015.

Tilflyttere kommer ved kommer af hårdt arbejde

Temaet for Årets Landsby 2018 er "Den samarbejdende landsby", og bag udvælgelsen af de tre finalister ligger ikke alene overvejelser om landsbyernes samarbejdsevner, men også de konkrete resultater, der er skabt af ildsjælenes arbejde.

- I fremtiden skal de danske landsbyer langt hen ad vejen drive udviklingen selv. For man kan ikke længere forvente, at job og tilflyttere kommer af sig selv, de kommer af hårdt og vedvarende arbejde udført af landsbyernes ildsjæle. Derfor er det magtpåliggende for os at honorere et lokalsamfund, der har taget udviklingen i egne hænder, udtaler Carsten Hansen.

Vinderen af Årets Landsby 2018 vil blive kåret umiddelbart efter komitéens besøg og vil blive fejret ved en officiel kåringsfest den 25. august 2018.

Fakta om konkurrencen Årets Landsby Årets Landsby er en historisk pris, som blev oprettet i 1995 af Landsforeningen Landsbyerne i Danmark. I år uddeles den for 22. gang.

Prisen uddeles af Landdistrikternes Fællesråd og Landsbyerne i Danmark i samarbejde med Forenet Kredit, foreningen bag Nykredit og Totalkredit.

Kriterierne for at ansøge er, at den indstillede landsby har under 2.000 indbyggere, har formuleret en udviklingsplan og er organiseret med et lokalråd eller lignende.

Sidste års tema var "Den digitale landsby", og vinderen var landsbyen Vallekilde i Odsherred Kommune.

Tidligere modtagere af Årets Landsby er: Hvilsom, Skovlunde, Tise, Jordrup, Billum, Svindinge, Samsø, Bårse, Filskov, Klejtrup, Korinth, Ballum, Gjøl, Vejrup, Janderup, Horslunde, Bagenkop, Vrads, Vestervig og Trekroner.