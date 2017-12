Årets største rejsedag: Her rammer vindstød af stormstyrke

Kraftig blæst kan påvirke trafikken på en af årets allerstørste rejsedage. Særligt skal du være opmærksom, hvis du skal krydse Storebæltsbroen.

Opdateret 11.45: Vindfølsomme køretrøjer frarådes at passere både Storebæltsbroen og Lillebæltsbroen på grund af den kraftige vind. Dette forventes ophørt tidligst klokken 15.

Trafikken på tværs af landet og over Storebæltsbroen kan blive påvirket af den kraftige blæst, der rammer Danmark 2. juledag.

Allerede tirsdag morgen frisker vinden op fra syd og tiltager til hård kuling og muligvis regulær storm. Den kraftige sydlige vind vil ifølge TV 2 Vejret primært skabe problemer i det sydfynske øhav og op gennem Storebælt, hvor vindstødene kan vise sig som storm.

Vindstød 2. juledag klokken 12. Foto: TV 2 VEJRET

Det kan give restriktioner på især Storebæltsbroen, når vinden frem til først på eftermiddagen ventes at blæse stort set på tværs af broen.

Vinden forventes at aftage sidst på eftermiddagen eller først på aftenen 2. juledag.

Travl rejsedag

Det kraftige blæsevejr rammer Danmark en dag, hvor Vejdirektoratet forventer tæt trafik og kødannelse.

Vindstød 2. juledag klokken 15. Foto: TV 2 VEJRET

Mellem klokken 9 og 17, hvor vindstød kan have godt fat i Fyn, regner Vejdirektoratet med, at flere bilister vil bevæge sig gennem landet end normalt. Storebælt forventer, at omkring 45.000 køretøjer vil køre over broen den 26. december.

Julehjemrejsen vil primært ske fra Jylland mod København via Fyn, og trafikken forventes at toppe mellem klokken 10 og 14.

Vindstød 2. juledag klokken 18. Foto: TV 2 VEJRET