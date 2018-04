Årets unge forsker er fra Odense

18-årige Frederik Gade fra Odense blev tirsdag kåret som Årets Unge Forsker 2018.

"Interaktom-kortlægningsanvendelser" er navnet på 18-årige Frederik Gades projekt, der har sikret ham titlen som Årets Unge Forsker. Til daglig går han i 3.g på Odense Tekniske Gymnasium, hvor projektet startede.

- Det startede egentlig som et studieretningsprojekt om proteiner - vi har altid fået forklaret, hvordan de så ud, men ikke, hvorfor de så sådan ud. Jeg er den videbegærlige type, så det valgte jeg at arbejde med, og så videreudviklede jeg projektet til Unge Forskere, fortæller Frederik Gade.

Projektet handler om kortlægning af cellers interaktomer, der kan medvirke til en bedre forståelse for de indre mekanismer og derfor være nyttigt i medicinforskning.

Læs også Kold-hold er videre til finalen i opfinderkonkurrence

Slog 49 andre projekter

Finalen blev afviklet under Science i Forum i København, hvor Frederik Gades projekt slog 49 andre finalekandidater. Konkurrencens jury, der består af naturvidenskabelige eksperter, var imponerede af den unge fynbo.

- Vinderen har lavet et stærkt, selvstændigt og anvendelsesorienteret projekt, på et videnskabeligt meget højt niveau. Han udviser stor viden og høj faglighed inden for mange discipliner. Frederik er en ung forsker, som vi forventer os meget af og glæder os til at følge, udtalte juryen.

Udover æren af at være årets unge forsker, så modtog Frederik Gade også 25.000 kroner, samt adgang til flere internationale sciencekonkurrencer. Den unge forsker skal således til både Sverige, Irland og USA.

Læs også Vinderen af en million kroner er fundet