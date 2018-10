To års fængsel mere for overgreb på to drenge

Den 48-årige mand fra Brobyværk blev i maj idømt syv års fængsel for omfattende seksuelt misbrug af en nevø, en niece og deres venner.

Torsdag blev han idømt yderligere yderligere to års fængsel for at have udsat to brødre for tre seksuelle overgreb i perioden fra 2005 til 2011. Brødrene var dengang i alderen 8 til 12 år og 13 til 15 år gamle.

Den 48-årige mand blev i maj dømt for ni forskellige forhold vedrørende misbrug af i alt seks børn. Misbruget stod på i ti år fra 2007 til 2017 og indbefatter adskillige tilfælde af voldtægter og seksuelle overgreb.

Nevø misbrugt i ti år

Værst gik det ud over den dømtes nevø. Han var fem år, da misbruget begyndte, og det fortsatte, til han var 15 år gammel.

Den 48-årige mand blev i maj dømt for i alt tre tilfælde af analt samleje og et forsøg på analt samleje med sin nevø.

Han blev også dømt for at have misbrugt sin niece, da hun var ni-ti år gammel. Desuden blev fire kammerater i alderen 8 til 14 år udsat for misbrug. De er alle kammerater til nevøen og niecen.

For disse fire børn og for niecen gælder det, at der var tale om anden form for seksuelt forhold end samleje og flere tilfælde af blufærdighedskrænkelser.

Internet-ven afslørede onklen

Overgrebene blev opdaget, fordi nevøen fortalte om det til en ven i Litauen. Kontakten foregik over internettet. Da vennen forstod, noget var helt galt, henvendte han sig til de danske myndigheder, som derefter gik ind i sagen.

Den dømte har anket begge domme til frifindelse.