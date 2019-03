Årvågen kunde slog alarm under røveri

En 38-årig mand fra Odense forsøgte tirsdag aften at begå et røveri i Kvickly på Dalumvej i Dalum. Men på grund af en årvågen 17-årig mand, der også var tilstede i butikken, kunne politiet nå at fange ham på fersk gerning. Røveriet skete kl. 20.57.

- Der kommer en mand ind i butikken, formentlig bevæbnet med en kniv. Han truer personalet og siger, de skal give ham penge, hvorefter han så selv går om bag kassen og begynder, at tage kontanter af kassen, fortæller vagtchef ved Fyns Politi, Hans Jørgen Larsen.

Ifølge vagtchefen er står den 17-årige et sted i forretningen, hvor gerningsmanden ikke kan se ham.

- Han tænker hurtigt og kan se, at der er noget, der ikke er som det skal være. Derfor ringer han så til politiet, som kan være på stedet to minutter senere, hvor de kan anholde gerningsmanden, siger Hans Jørgen Larsen.

Politiet holder undervejs kontakt med den 17-årige.

- Det er ikke så mange meldinger, de får, fordi det går så hurtigt. Men det betyder, at de kan nå at få et signalement af gerningsmanden og få nogle oplysninger om, hvor i butikken han står, så de ved det, inden de skal derind, siger han.

Da politiet ankommer til stedet er røveriet stadig i gang, og den hurtige udrykning overrasker gerningsmanden.

- Jeg tror, han bliver overrasket over, at de kommer så hurtigt, så han overgiver sig lige med det samme. Det forløber stille og roligt, og der er ikke nogen, der er kommet fysisk til skade, fortæller han.

Politiet er stadig tilstede og skal nu i gang med at afhøre vidner og se videoovervågning.

Vagtchefen roser den 17-årige for sin hurtige handling.

- Det er ikke sådan, at vi anbefaler folk at kaste sig ud i alt muligt. Men det gør han heller ikke, han står fornuftigt på afstand og kan så hjælpe på den måde. Så stor ros til ham, siger Hans Jørgen Larsen.

Den 38-årige mand er sat i arresten og vil blive sigtet for røveri, fortæller Hans Jørgen Larsen.

