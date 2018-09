Abdel genså Middelfart: - Traditionerne lærte jeg ved at dumme mig

Radioværten og journalisten Abdel Aziz Mahmoud har skrevet en bog sammen med sin mor, Souad Taha. Bogen handler om familiens oprindelse.

Det holder de to en foredragsrække om og tirsdag kom de til Middelfart. Her er 35-årige Abdel Aziz Mahmoud vokset op sammen sin dansk-palæstinensiske familie.

Men det var ikke en helt almindelig opvækst:

- Som barn vil man bare være en del af fællesskabet. Være ligesom alle andre børn, og når man så ser der er nogen ting, men ikke kan gøre noget ved, ens udseende, så er der nogen andre ting man begynder at tage fat på, fortæller han, da han og moren besøger Østre Skole, hvor Abdel Aziz Mahmoud var elev.

- Det er selvfølgelig sproget. Det lærte jeg her i skolen. De fleste lærer det derhjemme. Men det lærte jeg her, fordi vi talte arabisk derhjemme.

- Og så er der tradtionerne og normerne. Dem lærte man ved, at dumme sig rigtig meget.

“Fra Libanon til Lærkevej” hedder bogen. Det er en samtalebog og er således en bog der bygger på samtaler mellem mor og søn.

- I den her iver efter at blive integreret og klare os så godt som muligt, har vi ikke stoppet op og talt om krigen som vi flygtede fra ..., siger Abdel Aziz Mahmoud og afbrydes af sin mor:

- Om kærlighed, om mit bryllup, hvordan vi kom til Danmark ... Store samtaler, som vi aldrig har haft.

Bogen er samtidig et håb om, at andre kan bruge den som inspiration til at tale om ting de ikke har turdet tale om.

