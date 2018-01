Abdi Raqiib er "Årets Borger": - Det er noget stort at vinde

Abdi Rakiib har fået titlen som "Årets Borger i Vollsmose 2017". Han har stiftet foreningen "We Enjoy".

Det har været et godt år for Abdi Raqiib, der torsdag aften vandt titlen som "Årets Borger" i Vollsmose.

Prisen gives til en beboer, der har gjort en ekstra indsats for bydelen i årets løb, og det har Abdi Raqiib gjort via foreningen "We Enjoy".

Det er en forening, der gennem fysiske aktiviteter samler bydelens unge, tager dem med på ture væk fra Vollsmose og giver dem nogle anderledes oplevelser.

Billedet er fra foreningen We Enjoy, der skal være med til at holde børn og unge i Vollsmose beskæftiget. Foto: Privat

- Det er stort at vinde titlen som årets borger. Især fordi det ikke er så meget mig som person, men mere den organisation, jeg kommer fra, som får mere opmærksomhed og en form for accept, siger Abdi Raqib fra Vollsmose.

Det er beboerne i Vollsmose, som indstiller kandidaterne til prisen. Dommerne udvælger finalisterne, som beboerne til slut kan stemme om.

"Foreningen har gjort en kæmpe forskel"

Det er blandt andre sidste års vinder af titlen, Ali Aziz Al-Tamimi, der sad i dommerpanelet i år, og han er ikke i tvivl om, at 26-årige Abdi Raqiib er den helt rette vinder.

- Abdi han har alle de evner, man skal have for at blive årets borger. Han er en reflekteret ung mand i Vollsmose. Han er kendt blandt de unge, siger Ali Aziz Al-Tamimi, der kommer fra bokseklubben Vollsmose Boxing og fortsætter:

Foreningen har frivillige, der tager børnene med til forskellige aktiviteter. Foto: Privat

- Foreningen "We Enjoy" har gjort en kæmpe, kæmpe stor forskel, og derfor mener vi, at Abdi er den rette vinder.

Det er niende gang, at prisen uddeles, og Abdi Raqiib håber, at foreningen og prisen kan føre til mere positiv omtale af bydelen.

Hvor vigtigt er det for en bydel som Vollsmose, at der er nogle succeshistorier?

- Det er vigtigt, at vi står frem, og folk kender til os, siger Abdi Raqiib.

