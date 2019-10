Populære cykler er ikke til salg: Abonnementsordning hjuler derudad

Sorte cykler med blå fordæk er på kort tid blevet synlige i det odenseanske bybillede, og der kommer støt flere til. Det på trods af at det ikke er nogle, man kan købe.

I stedet kan man leje cyklerne på en abonnementsordning, hvor man hver måned betaler et fast beløb. Virksomheden bag konceptet hedder Swapfiets, som er sammensat af det engelske ord for at bytte "swap" og det hollandske ord for cykel "fiets".

- Man har et abonnnemt, hvor du betaler et fast månedligt beløb, og for det får du en cykel og med følger fuld service, siger Morten Dalgaard, som er regional leder for Swapfiets i Odense.

For godt og vel et år siden åbnede Swapfiets afdelinger i Danmark. Alene i Odense er der små 2.000 kunder, og der kommer ti nye til om dagen.

- Vi er kommet stærkt fra land i Danmark. Nu har vi været i gang i lidt over et år og har netop rundet de første 10.000 kunder, siger Morten Dalgaard.

Slipper for reperationer

En af de odenseanske brugere af Swapfiets er 15-årige Freya Nielsen. Hendes cykel gik i stykker, og da hun ikke havde råd til at investere i en ny, rådede hendes far hende til at se nærmere på muligheden for at have en cykel på abonnement.

- Jeg synes, det virker super godt, siger hun.

Hun er glad for, at det er nemt at aflevere cyklen, hvis den er gået i stykker. Så bliver den fikset med det samme, og hvis ikke den kan repereres inden for ti minutter, bliver cyklen byttet ud.

Generel tendens

Især blandt unge er Swapfiets populært. Det var også fire studerende, der i 2014 stiftede virksomheden, og i Dag har de over 100.000 abonnenter fordelt i Holland, Belgien, Tyskland og Danmark.

- Swapfiets har jo ramt et eller andet lidt unikt her, og noget, som der har været brug for. Folk går mod at leje i stedet for at eje, siger Morten Dalgaard.

Den tendens bliver bliver bekræftet af Morten Reimer fra rådgivningsvirksomheden KPMG.

- Leasing af transport eller abonnement på transport er i den grad fremtiden. Leasingordninger eller mobility-service, hvor man har månedsabonnement på alle former for transport, er i den grad noget, som hele sektoren er ved at forberede sig til, siger han.

Swapfiets er på kort tid blevet populært blandt studerende. Cyklerne er kendetegnet ved deres blå fordæk og sorte stel. Foto: Mikkel Skov Svendsen