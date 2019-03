Musikdyst: - Abstrakt, at jeg skal uddele så mange penge!

16 unge mennesker i teenagealderen har sat sig rundt om et bord i kantinen i Odense Koncerthus.

De er nu ved at blive klar over det ansvar, de har fået på deres skuldre.

- Det virker lidt abstrakt på nuværende tidspunkt, at jeg skal være med til at uddele så mange penge, siger Freya Skriver Møller.

Hun er elev på Svendborg Musikskole og har spillet klarinet i seks år.

Prestigefuld konkurrence

Om kort tid skal hun sammen med de øvrige unge ved bordet bestemme, hvem der skal modtage ungdomsjuryens tre priser på hver 1500 euro - cirka 10.000 kroner - ved Carl Nielsen International Competition.

72 talentfulde musikere fra hele verden er kommet igennem nåleøjet til at deltage i konkurrencen. Helt præcist 24 i hver af kategorierne violin, fløjte og klarinet. Når de senere i marts skal stå på scenen i Odense, vil den professionelle jury afgøre, hvem der skal modtage de helt store priser.

Men ungdomsjuryen er også klar i salen. De er selv erfarne musikere fra de fynske musikskoler og Musikalsk Grundkursus indenfor netop instrumenterne violin, fløjte og klarinet. Og alene på grund af deres alder kan de ikke matche den erfaring og det tekniske niveau, som konkurrencedeltagerne møder op med.

Men det er slet ikke noget problem ifølge Odense Symfoniorkesters musikchef.

Finn Schumacker er musikchef ved Odense Symfoniorkester og dermed vært for Carl Nielsen International Competition. Han er ikke i tvivl om, at de unge er i stand til at vurdere præstationerne. Foto: Christoffer Laubel

- Målet med den her konkurrence er ikke kun at finde dem, der er teknisk kompetente på deres instrumenter. Det er også nogle talenter, der skal give publikum en oplevelse. Det handler også om at være til stede og have udstråling. Det er de unge mennesker mindst lige så gode til at bedømme som lærde professorer, der har spillet i mange år. De unge opfanger oplevelsen umiddelbart, så de er meget kvalificerede, forklarer musikchef Finn Schumacker.

Ungdomsjuryen gav inspiration til mere

Undervejs i briefingen i kantinen får den nye ungdomsjury besøg af Sofie Qvamme, der kan fortælle om hendes egen erfaring fra ungdomsjuryen. Eller rettere børnejuryen, som den hed dengang, hun selv var med. Nu er hun voksen, har været igennem musikkonservatoriet og er violinist i Odense Symfoniorkester.

Sofie Qvamme har selv siddet i ungdomsjuryen. Nu er hun violinist i Odense Symfoniorkester. Foto: Christoffer Laubel

- Det gav mig et boost af inspiration at være med. Når man er 14-15 år er det bare et kæmpehøjt niveau, når man ser sådan nogle, der spiller så fantastisk. Så tænker man "det vil jeg også bare gøre", siger hun.

Sofie Qvamme har også et råd til de unge om, hvad de skal kigge efter, når de skal udpege deres vindere.

- Følelser. Om det kan få følelserne frem i mig, siger hun kort og klart.

Får selv noget med hjem

Freya Skriver Møller er slet ikke i tvivl om, at hun kan få noget personligt ud af juryopgaven.

- Det er meget secielt at opleve andre optræde, når man selv er begyndt at optræde på forskellige scener. Så ser man, hvad det er, de gør. Hvordan formidler de musikken? Der er så mange måder at formidle det på, og det tror jeg bare er virkelig lærerigt at opleve, siger hun.

Også Finn Schumacker er sikker på, at det vil styrke de unge i deres fremtidige rolle som musikere.

- De får skærpet deres opmærksomhed på musikken. Når man oplever så mange talenter fra hele verden, så bliver man ekstra inspireret og motiveret til at arbejde videre med sit eget instrument, siger han.

TV 2/Fyn dækker konkurrencen

Carl Nielsen International Competition bliver i år noget større end hidtil. Tidligere har man i ét år kun afviklet én konkurrence i enten violin, klarinet eller fløjte. Men fra i år bliver alle tre konkurrencer afviklet samtidig, og begivenheden bliver dermed tre gange så stor.

TV 2/Fyn livestreamer samtlige konkurrencer på www.tv2fyn.dk i perioden 21.-31. marts. Derudover opretter vi et studie i Odense Koncerthus, hvor vi løbende vil følge med i deltagernes vej til finalen.