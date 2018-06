Adis druknede under leg: Anklagere vurderer nu om kammerat skal tiltales

Efterforskningen efter drukneulykken for ti dage siden ved Davinde Sø nærmer sig sin afslutning. Anklagemyndigheden hos Fyns Politi skal nu vurdere om den afdødes kammerat skal tiltales i sagen.

Kort efter ulykken, der kostede Adis Kajdic livet, blev en ung kammerat sigtet for uagtsomt manddrab, fordi han under leg, havde skubbet den 19-årige gymnasieelev i Davinde Sø. Men det er endnu ikke besluttet om vennen også skal tiltales og dermed stilles for en dommer.

- En person var afgået ved døden, og derfor rejste vi en sigtelse. Det betyder, at den sigtede får nogle rettigheder. Blandt andet har han ikke pligt til at udtale sig til politiet, fortæller politikommissær ved Fyns Politi, Jack Liedecke.

Venner genafhøres

De fleste af den 19-åriges venner er blevet afhørt, men en del var samtidig så chokerede på ulykkestidspunktet, at Fyns Politi skal foretage en række genafhøringer, før sagen kan sendes til anklagemyndigheden.

- Vi mangler at få nogle detaljer fra nogle af vidnerne, og samtidig er der vidner, der på grund af chokket ikke var egnet til afhøring på gerningstidspunktet. Det har vi naturligvis forståelse for, og derfor har vi udskudt de sidste afhøringer til nu, siger Jack Liedecke.

Først når de sidste vidneafhøringer er gennemført, vil Fyns Politi sende sagen videre til anklagerne hos Fyns Politi.

- Vores efterforskning er snart afsluttet, så i nærmeste fremtid vil sende sagen til vurdering hos anklagemyndigheden, siger politikommisssæren.

Begravet torsdag

Den 19-årige Adis Kajdic blev fredag i sidste uge skubbet i Davinde Sø i kådhed af en ven, der ikke vidste, at han ikke kunne svømme. Flere sprang i vandet for at hjælpe ham, men det lykkedes ikke at få ham op i tide.

Der er blevet gennemført et retsligt ligsyn, og konklusionen er, at dødsårsagen var drukning. Derfor blev afdøde ikke obduceret. Torsdag blev den 19-årige mand begravet med deltagelse af familie, venner og klassekammerater fra Tornbjerg Gymnasium.

Adis Kajdics venner startede efter hans død en humanitær indsamling til brønde i Afrika. Målet var i første omgang at indsamle 25.000 kroner, men det mål var allerede nået efter få dage. Mandag er der indsamlet over 156.000 kroner, hvilket svarer til seks brønde.