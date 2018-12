Narkosnak: Adrians far døde på kældergulvet

- Han blev fundet i den her kælderskakt med indre blødninger.

Producer og podcaster Adrian Adler Petersen har genfundet ejendommen på Sanddalsparken 19 i Svendborg, hvor hans far døde på det kolde kældergulv.

- Han var hardcore misbruger. Han var et meget ødelagt menneske til sidst i sit liv, fortæller Adrian Adler Petersen.

Adrian var selv kun fire år, da hans far Jesper døde i 1991, men han har nu brugt adskillige måneder på at trevle historien om dødsfaldet op. Det har nemlig aldrig stået helt klart, hvorfor han døde.

Drab eller uheld?

Inden faderen endte på kældergulvet, var han blevet påført en række kvæstelser, der i løbet af natten tog livet af ham. Men var han bare faldet helt utrolig uheldigt på sin vej hjem, eller havde nogen tæsket ham sønder og sammen?

Politiet efterforskede dødsfaldet som et drab, men sagen blev henlagt som uopklaret.

- Beboerne ovenpå i ejendommen berettede, at der igennem natten blev banket på varmerørene nede fra kælderen. Så han har ligget her og langsomt forblødt indvendigt, fortæller Adrian Adler Petersen.

En søns søgen efter sandheden

Historien om dødsfaldet i Svendborg er udkommet som podcasten 'Et langsomt mord', hvor man følger Adrian Adler Petersens søgen efter sandheden, og den giver samtidig et indblik i Svendborgs rå miljø i dag.

- Jeg har jo selv været rundt og opsøge folk i miljøet, der kunne hjælpe mig på vej mod nogle svar omkring, hvad der skete med min far den aften. Der har jeg jo været igennem nogle vilde miljøer, fortæller han.

Debataftener forude

Podcasten bliver nu taget op af Baggårdteatret i Svendborg til en række debataftener om stofmisbrug i byen.

Igennem tre aftener kan man lytte til 'Et langsomt mord' i teatersalen og efterfølgende møde nogle af personerne fra podcasten.

Med arrangementet 'Et langsomt mord - live' forsøger teatret at være aktive og gøre noget ved stoffer i byen.

- Vi kan se, at der er en dagsaktuel tematik og nogle udfordringer med stofmisbruget, særligt i miljøet omkring de unge, der går i byen. Det, at kunne bruge teatret som et moderne rum for debatten omkring stofmisbrug, vil vi rigtig gerne bidrage til, siger teaterdirektør Jakob Bjerregaard Engmann.

Teaterdirektør Jakob Bjerregaard Engmann inviterer til debat om stofmisbrug i teatersalen. Foto: Flemming Ellegaard

Dermed prøver teatret at koble en kunstnerisk oplevelse sammen med en lokal debat.

- Det er noget, der kommer os alle sammen ved, så jeg tror, som borgere, det er vigtigt, vi gør noget. Og der er vi som teater givet et privilegium. Vi har nogle ressourcer, et hus og nogle midler til at tematisere og skabe kunst ud af noget. Og der er det vigtigt for os, at den kunst er relevant og taler ind i samfundet, så for os er det helt oplagt at gribe fat i den her historie, siger teaterdirektøren.

Gammel historie relevant i dag

Adrian Adler Petersen er glad for, at emnet bliver taget op til debat. For ifølge ham er Svendborg hårdt belastet.

- Det er muligvis den smukkeste provinsby i Danmark. Nogle gange føler man jo, at man vader rundt i det rene postkortidyl. Men det er også knust glas og små hjemmelavede piber, hvor man knuser piller i. Og det tror jeg, er meget godt, at borgerne bliver mere opmærksomme på, mener han.

Baggårdteatrets debataftener foregår den 4., 6., og 10. december.