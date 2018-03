Advarer mod trafikuheld i sneen: Sæt farten ned og hold afstand

Der falder op mod ti centimeter sne på Fyn i løbet af Skærtorsdag. Det kan give store udfordringer i trafikken, advarer Vejdirektoratet og Fyns Politi.

Kombinationen af snevejr og Skærtorsdag som en af årets store rejsedage kan give enhver bilist koldsved ved tanken om en tur på tværs af landet.

Sund & Bælt forventer, at der torsdag formiddag vil passere cirka 5.000 biler i timen henover Storebæltsbroen, og fra klokken 11-13.00 regner de med næsten 9.000 biler i timen.

Man skal køre hjemmefra i god tid, og så skal man afpasse hastigheden efter vejrforholdene Ehm Christensen, vagtchef ved Fyns Politi

- Vi var mentalt forberedte på, at der kunne ske masser af uheld med det her vejr. Men folk kører rigtig fint her fra morgenen, og der har heldigvis ikke været uheld, siger vagtchef ved Fyns Politi, Ehm Christensen.

Fyns Politi fortæller, at de vil gøre deres yderste for at holde motorvejen ryddet, så påsketrafikken kan glide efter hensigten.

Kan få stor indflydelse

Sammenfaldet af snevejr og påsketrafik har fået Vejdirektoratet til på Twitter at advare om, at vejret kan spille en væsentlig rolle i torsdagens trafik.

- Husk at denne type vejr, kan have stor indflydelse på trafikken. Sæt hastigheden lidt ned, og husk at holde afstand så vi undgår uheld, og alle kommer sikkert frem til påskefrokosten, skriver direktoratet på sin Twitter-profil.

Husk at denne type vejr, kan have stor indflydelse på trafikken. Sæt hastigheden lidt ned, og husk at holde afstand så vi undgår uheld, og alle kommer sikkert frem til påskefrokosten. #dktrafikinfo. https://t.co/kvcn6hToMj — Vejdirektoratet (@vejdirektoratet) March 29, 2018

Også Fyns Politi har gode råd til de bilister, der Skærtorsdag skal ud i trafikken.

- Man skal køre hjemmefra i god tid, og så skal man afpasse hastigheden efter vejrforholdene, siger Ehm Christensen.

Du kan følge trafikken på trafikoversigten på Vejdirektoratets hjemmeside, ligesom du selvfølgelig også kan blive holdt opdateret om eventuelle uheld her på tv2fyn.dk.

Ifølge Vejdirektoratet er der blevet saltet siden klokken 23 onsdag aften og ryddet sne på Fyn siden klokken 01.40 natten til Skærtorsdag. Tjenesten advarer mod, at der kan være glat på udsatte steder.

Læs også Se vejrkortene: Sådan rammer snevejret Fyn i dag