Advarsel til it-chef i Nyborg efter skjult kamera på skole

Nyborg Kommune har givet sin it-chef en tjenestelig advarsel.

Det sker efter den såkaldte overvågningssag fra 4Kløverskolen i Ørbæk.

It-chefen er tjenestemand med 39 års ansættelse i Nyborg Kommune. Han er tildelt en såkaldt diskretionær advarsel for handlinger, der ikke er i overensstemmelse med de værdier, som kommunen kendes for.

- Direktionen har afholdt flere samtaler med it-chefen om sagen. It-chefens hensigt med mailkorrespondancen var hensynet til borgernes retssikkerhed i forhold til persondata. It-chefen ønskede med videooptagelsen at dokumentere kontrol af, hvordan kommunens ansatte overholder reglerne i persondataforordningen.

- It-chefen burde have forstået, at hans formuleringer og brug af smileys i mailkorrespondancen er i klar modstrid med de værdier, som kommunen kendes for. It-chefen burde også have forstået, at han skulle have drøftet videooptagelse af kommunens ansatte med direktion og i-sikkerhedsstyregruppen. En mail cc. til chefen for i-sikkerhedsstyregruppen var ikke en tilstrækkelig kommunikation, oplyser Nyborg Kommune i en meddelelse.

Derudover har man ikke yderligere kommentarer.