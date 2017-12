Advarsel: Travl lillejuleaften i vente på vejene

E20 Fynske Motorvej (især den vestlige del)

E45 mellem Kolding og Aarhus

Køge Bugt Motorvejen

E20 Vestmotorvejen

Rute 21 til og fra Sjællands Odde

Juletrafikken vil især kunne mærkes på:Inden man kører ud, anbefaler Vejdirektoratet, at man holder sig opdateret om den aktuelle trafiksituation på sin rute på trafikinfo.dk eller via app´en Trafikinfo. Det giver en bedre chance for at undgå uheldige overraskelser i trafikken og er der problemer, kan man måske nå at ændre afrejsetidspunkt eller rute.Kilde: Vejdirektoratet