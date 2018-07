Æbelø lukket for gæster: Brandfaren er for stor og slukningen for besværlig

Fra og med fredag er der lukket for adgang til Æbelø på grund af brandfare. Det bekræfter Nordfyns Kommune.

Tørken har krævet et offer i form af den populære ferieø Æbelø, der nu bliver lukket for adgang for turister.

Det skriver Visit Nordfyn på sin hjemmeside, ligesom Sandra Arvidson, der er biolog i Natur og Miljø i Nordfyns Kommune, bekræfter lukningen over for TV 2/Fyn.

- Det er primært af hensyn til folks sikkerhed, at vi har lukket øen. Tidligere har vi gjort det på grund af ynglefugle, men nu er der særlige på grund af tørken, der gør, at vi lukker for al adgang på grund af brandfare, siger Sandra Arvidson.

Hun fortæller, at det er Nordfyns Kommune, der rent juridisk har lovhjemmel til at lukke ned for turister.

- Det er kommunen, der har truffet beslutningen. Vi har selvfølgelig talt med Beredskab Fyn, der bakker op om beslutningen, fordi det er svært for beredskabet, brandfolk og slukningsudstyr at komme derud, hvis der sker noget, siger Sandra Arvidson.

Bål gav bøvl

At det kan være bøvlet at komme derud blev bevist så sent som i fredags, hvor en gruppe unge mennesker havde antændt bål på stranden på trods af afbrændingsforbuddet.

Det tog de ni mand fra beredskabet en halv time at nå frem til bålet på stranden.

- Heldigvis havde bålet ikke nået at brede sig, men vi fik det slukket. Vi oplever desværre mange, der antænder blå på trods af forbuddet. Det kan være utrolig farligt. Derfor opfordrer vi folk til at respektere afbrændingsforbuddet og lade være med at have åben ild, sagde viceberedskabsdirektør René Cording fra Beredskab Fyn i fredags.

De besværligheder har altså nu fået Nordfyns Kommune til helt at forbyde adgang til øen, der er en af 20 ubeboede danske øer.

Ifølge Sandra Arvidson bliver forbuddet mod besøgende på Æbelø først ophævet, når der ikke længere er afbrændingsforbud i kommunen. Og eftersom prognoserne lover tørke, så langt øjet rækker, kan det have lange udsigter med igen at få lov at besøge den populære ø.

Foto: Rikke Lund