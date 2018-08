Ægtepar lænsede dement nabo for formue

En ældre kvinde blev i over tre år udnyttet af sine tidligere naboer til at udbetale store formuer til ægteparret. Tirsdag blev kvinden og manden dømt for mandatsvig og hæleri.

Et ægtepar er tirsdag blevet dømt for at have udnyttet en ældre dement nabo.

Den ældre kvinde var 90 år, da misbruget af hendes formue startede i janaur 2013. Hendes forhenværende naboer i det nordvestlige Odense havde tidligere hjulpet med en lang række praktiske gøremål i hverdagen. Blandt andet havde ægteparret hjulpet med rengøring, indkøb, frisør og transport.

Hjælpen fortsatte selvom ægteparret flyttede fra adressen i Odense NV, og ægteparret, der begge arbejdede som selvstændige, hjalp deres tidligere nabo helt frem til hendes død i september 2016. Da kvindens bo skulle gøres op, opdagede bobestyreren imidlertid en række uregelmæssigheder i kvindens økonomi.

- Kvinden havde haft en sund økonomi med en formue på en lille million frem til januar 2013. Men pludselig forsvinder pengene, og det viser sig, at ægteparret får overført store beløb til deres konto, og samtidig bliver der også hævet meget store kontantbeløb fra kvindens konto, fortæller anklager Rasmus Maar Hansen fra anklagemyndigheden ved Fyns Politi.

Fuldmagt til kvinden

I september 2014 får kvinden en fuldmagt til at disponere over den 90-åriges penge, og rækken af overførsler til kvindens konto fortsætter. I alt kan bobestyreren konstatere, at der er blevet overført 640.000 kroner til fra den ældre kvinde til den tidligere nabos konto.

Kvinden blev i 2015 diagnosticeret med demens, men ifølge anklageren, har der allerede flere år tidligere været tegn på, at kvinden led af demens.

Ved Retten i Odense blev den 61-årige kvinde tirsdag fundet skyldig i mandatsvig og idømt et år og tre måneders betinget fængsel. Hendes 56-årige mand blev dømt for hæleri og fik en straf på tre måneders betinget fængsel. Kvinden fik den hårdeste straf, fordi overførslerne er sket til hendes konto, og fordi hun har udnyttet sin adgang til kvindens økonomi.

Parret nægtede sig i retten skyldig og forklarede overførslerne med, at det var betalinger for de mange gøremål de hjalp den forhenværende nabo med.

Ægteparret er ikke tidligere straffet, og de betingede fængselsstraffe blev forvandlet til henholdsvis 200 og 80 timers samfundstjeneste.

Den afdøde kvinde har ingen børn, og den tidligere kvindelige nabo var begunstiget i kvindens testamente til at arve to syvendedele af hendes formue. Selvom hun nu er dømt for at have udnyttet kvinden, vil hun stadig arve kvinden, men hun skal dog samtidig betale de 640.000 kroner tilbage.

Parret udbad sig betænkningstid med hensyn til en eventuel anke af dommen.