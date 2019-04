Slog til efter en nat på Google: Ægtepar uden campingerfaring køber fynsk campingplads

Grønnehave Strand Camping i Nyborg har fået nye ejere. Ægteparret Søren og Troels Jydholm Jørgensen hev teltpælene i Helsingør op og købte campingpladsen, da lejligheden bød sig.

Nu har de åbnet campingpladsen. Den første sæson med dem som ejere.

- Jeg kunne godt mærke, at jeg var ved at være færdig med byen, og jeg savner det slet ikke, kan jeg mærke. Overhovedet ikke. Det er bare vildt lækkert at bo langt ude på landet, fortæller Troels Jydholm Jørgensen.

Ægteparret kommer fra henholdsvis bil- og forsikringsbranchen og teater og restaurationsbranchen, og ud over et par ferier som børn, har ingen af dem erfaring med camping.

- Vi må leve lidt efter Pippi Langstrømpes ordsprog, der siger, at "det har jeg ikke prøvet før, så det er jeg nok rigtig god til", fortæller Søren Jydholm Jørgensen.

- Det bedste valg nogensinde

Derfor har de tidligere ejere hjulpet til fra sidelinjen den seneste måned. Blandt andet har Ulla Monberg Jensen besvaret spørgsmål som "hvor længe tager det at gøre toiletbygningen rent" og "hvad skal der laves på pladsen, før den er klar til gæster".

Nu står ægteparret på egne ben.

- Det er det bedste valg, vi nogensinde har taget. Det føles så godt i maven, forsikrer Søren Jydholm Jørgensen.

Fastliggerne Irene og Ejner Rasmussen har i 30 sæsoner camperet bag deres grønne stakit på Grønnehave Strand Camping. De glæder sig til en sæson med nye ejere.

- Jeg tror, det kommer til at gå godt. De er virkelig hyggelige at snakke med, fortæller Ejner Rasmussen.

Fastliggere tilfredse med nye ejere

Campist Erik Trolle glæder sig ligesom sine naboer til, at Søren og Troels Jydholm Jørgensen får ordentligt fat på campinglivet.

- Det var ved at blive en pensionistplads. For at sige det på jævnt dansk, så skete der ikke en hujende fis faktisk. Det gør der nu. Det kan vi jo se, siger han.

Den 23. september kan Søren og Troels Jydholm Jørgensen og campisterne gøre status på ægteparrets første sæson som campingpladsejere. Da går Grønnehave Strand Camping nemlig i vinterhi indtil foråret 2020.

