800 år gammelt gods på Langeland reddet

Tranekær Gods, der ligger på Langeland, er reddet fra økonomiske problemer.

Greveparret Christian og Mette Ahlefeldt-Laurvig har fået hjælp fra ejeren af de to nabogodser. Det skriver finans.dk.

Der er tale om ejerne på Charlottenlund og Nedergaard på Langeland, hvor Tranekær også har ligget siden 1200-tallet.

- Det er ingen overdrivelse, at det er en ægte glædens dag for alle os på Tranekær Gods. For ikke alene har vi fået en ny, kompetent og økonomisk solid medejer; vi fjerner samtidig den gæld, som i mange år har stået i vejen for, at vi kunne udvikle Tranekær Gods, siger Christian Ahlefeldt-Laurvig.

Godset kan udvikles

Tidligere har gælden betydet, at banken har haft indflydelse på godsets beslutninger. Det er dog ændret nu.

- Den kendsgerning, at jeg nu kan koncentrere mig om at udvikle Tranekær Gods, har allerede frigivet kolossale mængder af ny energi. Og når vi så samtidig kan glæde os over, at Tranekær Gods inden længe vil få et vedligeholdelsesmæssigt og samtidig synligt løft – ja, så synes jeg egentlig, at begrebet win-win-situation passer helt perfekt her, fortæller Christian Ahlefeldt-Laurvig.

Tranekær Gods er det ældste verdslige beboede hus i Danmark. I 1200-tallet var det en stærkt befæstet borg med voldgrav og vindebro. Godset har været ejet af Ahlefeldt-familien siden 1600-tallet og har før det været ejet af kongefamilien.